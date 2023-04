Este lunes inició una nueva era en Ecopetrol. Ricardo Roa asumió las riendas de la empresa más importante de Colombia y en sus primeras declaraciones públicas reveló cuáles serán sus prioridades, además de su posición frente a diferentes negocios.



“Soy una persona que jamás me aparto de la institucionalidad y de la ley para ponerle el acelerador a la transición energética”, manifestó.



(Lea también: Presidente de Ecopetrol abre la puerta para hacer fracking en un futuro)

Y como mensaje de tranquilidad al mercado y a los accionistas, Ricardo Roa aseguró que "no vamos a matar la gallina de los huevos de oro, vamos a cuidarla".



Por lo tanto, entre sus prioridades estarán lograr mayores eficiencias en la producción de hidrocarburos, aumentar el factor de recobro al 20 por ciento, fortalecer la integración energética regional, mejorar los márgenes de refinamiento, entre otros.

Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Foto: Néstor Gómez. El Tiempo

Puerta abierta al 'fracking'

De existir una inversión más rentable y menos crítica en términos ambientales y sociales,

El fracking ha sido uno de los grandes temas de discusión con la llegada del gobierno de Gustavo Petro. El presidente de Ecopetrol aseguró que, si el Congreso aprueba una ley que prohíba esta técnica, "nos allanaremos a esa norma".



Sin embargo, también señaló que, si los desarrollos tecnológicos futuros permiten, sin afectación y sin gran impacto en el ecosistema y en los recursos hídricos, hacer fracking en Colombia, "habría una posibilidad para repensarlo".



En cuanto a las operaciones de fracking en Estados Unidos, dijo que, al ser un activo rentable y utilizar "tecnologías muy protectoras del medio ambiente", además de que Ecopetrol se rige por su gobierno corporativo, no se tomarían decisiones de desinvertir sin un ejercicio racional y económico.



"Lo menos que esperarían el mercado y los accionistas es que esa plática se fuera a un activo más rentable. De existir una inversión más rentable y menos crítica en términos ambientales y sociales, se evaluaría", agregó Roa.



Un millón de barriles al día

Sobre la meta de alcanzar una producción de un millón de barriles de petróleo al día, el presidente de Ecopetrol manifestó que se va a trabajar en mejorar las eficiencias y en implementar tecnologías como el recobro para aumentar las cifras.



El presidente de Ecopetrol señaló que, aumentar el factor de recobro del 18 por ciento actual a un 20 por ciento, permitiría adicionar 1.000 millones de barriles de petróleo al balance de reservas, que al cierre de 2022 sumaba 2.011 millones de barriles.



También se trabajará para lograr esta meta en la medida que el mercado lo permita, porque si por alguna circunstancia el precio del crudo cae, no sería atractivo extraer las reservas de petróleo del subsuelo, sino que habría que desacelerar estos proyectos de inversión y de incorporación de tecnologías para mejorar los números.

Facebook Twitter Linkedin

Empleados en junta directiva

En días pasados el presidente Gustavo Petro cuestionó que los trabajadores no hagan parte de la junta directiva de Ecopetrol, y aunque esto le compete aprobarlo a la Asamblea de Accionistas, Ricardo Roa señaló que la idea no le es indiferente.



Incluso, se refirió a la Ley 142 de 1994, la cual estableció un mecanismo de participación ciudadana de los vocales de control en las empresas de servicios públicos con participación de la Nación, y este sería un mecanismo para que los trabajadores o cualquier ciudadano de a pie puedan ser parte de la junta.



"Para mí no sería nada incómodo, entre más controles mejor. Me gustan los controles, vengan de donde vengan. Eso ayuda a proteger el negocio", agregó.



Ecopetrol, generador de energía

Si la ley lo permite, habría que soñar con una gran generadora de energía

En su primera declaración, Ricardo Roa también destacó que Ecopetrol le apuntará a ser un gran autogenerador de energía, no solo para abastecer su propia demanda sino para tener oportunidad de vender excedentes a la red nacional.

Y si el Congreso aprueba el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que la habilita para ser un generador, las oportunidades estarán en producir energía eólica en el mar y energía solar en La Guajira.



Así mismo, planteó que al ser la nación dueña de Urrá, Gecelca y Gensa se tiene una oportunidad para que "la constitución de una empresa entre estas tres" pueda ser un vehículo importante para que, en sociedad con Ecopetrol, haya un gran generador.



En cuanto a nueva financiación, dijo que es un tema que aún no se ha analizado, pero es consiente que se está viviendo una coyuntura difícil por las altas tasas para obtener deuda, por lo que "habrá que mirar el estado de liquidez que tenemos y la necesidad de apalancar financieramente algunos de los proyectos".



Aunque también subrayó que actualmente están garantizados los recursos para desarrollar los proyectos de generación de energía renovable y de hidrógeno verde, azul, blanco y gris.