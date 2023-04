La acción de la petrolera colombiana Ecopetrol se desploma este martes en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), luego de que el nuevo presidente de la compañía anunciara, tras asumir las riendas de la empresa, que no habría nuevos contratos de exploración.



Según lo reportado por la plaza bursátil del país, el título de la petrolera caía cerca de 5,4 por ciento antes del mediodía de este martes y su precio se situaba sobre los 2.257 pesos.

Ricardo Roa: ¿quién es el hombre cercano a Petro que llega a presidir Ecopetrol?

El título de Ecopetrol alcanzó un precio máximo de 2.803 pesos y frente a ese valor, la acción ya ha perdido hoy cerca de 550 pesos. No obstante, frente al mayor precio registrado en las últimas 52 semanas (3.480 pesos) la pérdida asciende a 1.223 pesos.



Ricardo Roa, nuevo presidente de Ecopetrol, anunció que la compañía empezará a desarrollar una transición energética, “la cual no solo requiere el país sino el mundo entero”. El funcionario manifestó que “no habrá nuevos contratos de exploración” petrolera y de gas.



Las declaraciones del nuevo presidente de Ecopetrol también golpearon la acción de la compañía que se negocia en la Bolsa de Nueva York, donde faltando 15 minutos para las 12 del día el título perdía 6,84 por ciento y se transaba sobre los 10 dólares.



Roa señaló, en entrevista con Blu Radio, que una de las misiones como presidente de Ecopetrol será que los contratos vigentes, que son alrededor de 84, funcionen de la mejor manera, para que se trabaje con lo que hay y no sean necesarios nuevos contratos para exploración.

Presidente de Ecopetrol abre la puerta para hacer fracking en un futuro

“Hay un espacio importante para seguir buscando sin necesidad de nuevos contratos”, añadió Roa, quien manifestó que cada vez es más difícil encontrar pozos altamente rentables.

El funcionario enfatizó que Ecopetrol seguirá buscando petróleo y gas, pero con los contratos vigentes, garantizando “la seguridad energética”.

'No vamos a matar a la gallina de los huevos de oro': presidente de Ecopetrol

“Vamos a seguir buscando con los contratos que tenemos vigentes”, añadió.

Según Roa, en Colombia las reservas de petróleo están en 8,7 años. Dijo que todavía hay mucho por buscar. Y señaló que es bastante improbable que este recurso se acabe en el país. "Vamos a mejorar la producción", manifestó.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

