‘Compra de ISA hace parte de la transición energética de Ecopetrol’

Ecopetrol quiere adquirir el 51,4 por ciento de las acciones de Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA), las cuales están en este momento en manos de la Nación, para empezar una fase de transformación energética dentro de la compañía, así lo indicó Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, en diálogo con EL TIEMPO.

La cabeza de la compañía petrolera, además, aseguró que la oferta que le presentaron al Ministerio de Hacienda permite que el Estado siga con el control mayoritario en las dos empresas, pero asegurando unos recursos que ayudarán a cubrir los gastos ocasionados por la pandemia.



(Le puede interesar: Cenit: nuestras eficiencias estarán entre el 98 y el 99 por ciento)

¿En qué consiste la oferta que están presentando por ISA?

Presentamos una oferta no vinculante para adquirir la participación que tiene la Nación en ISA, eso es el equivalente al 51,4 por ciento de la compañía. Le hicimos la oferta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y es este el que decide si acepta o no. Después de esto se firmaría, si estamos todos cómodos, un contrato interadministrativo para hacer la operación.



Si firmamos el contrato, nosotros seguiríamos adelante con el proceso de emisión de acciones o capitalización para obtener los recursos y comprar las acciones.



Desde Ecopetrol lo vemos como un movimiento acertado, porque nos queremos consolidar en el sector energético en Colombia y en el continente americano.



(Además: El FMI mejora su pronóstico del 2021 para América Latina)



La compra de ISA es un paso transformacional en términos de transición energética que tiene Ecopetrol. Si uno piensa una agenda a nivel mundial, todos estos temas tienen la posibilidad de generar mucho valor. Hay una creciente demanda de energía, se está avanzando en fuentes renovables, hay aumento de electrificación; viendo todo esto, ISA nos permite tener una fuente importante de material de ingresos adicionales de negocios que son de bajas emisiones.



Nosotros no hemos mencionado el precio, el precio es confidencial. Hay unos procesos detallados que hay que surtir, y eso es parte de la debida diligencia.



(Lea también: ¿Cómo pagar a los trabajadores domésticos?)

¿De dónde van a salir los recursos para la adquisición de ISA?

Tenemos varias opciones para poder fondear la operación. En un primer lugar, pensamos en hacer una capitalización, la cual consiste en una emisión de acciones que llevaría a la Nación de tener el 88,5 por ciento de las acciones de Ecopetrol al 80 por ciento. La idea es hacer eso en el transcurso de este año, esto es un proceso que puede tardar unos seis meses.



Y adicional a la capitalización, nosotros lo que estamos viendo es utilizar recursos que pueden provenir de la caja que tenemos o de una financiación adicional, es decir, pedir prestada una plata en los mercados y también eventualmente tener ingresos de ventas de algunos activos que no sean estratégicos.

La oferta de Ecopetrol es por el 51,4 por ciento de las acciones de ISA. Foto: Cortesía ISA

¿Qué ventajas le traería a Ecopetrol la adquisición mayoritaria de las acciones de ISA?

ISA es líder en el continente en transmisión de electricidad. En Colombia, Brasil, Perú y Chile tiene unas posiciones muy significativas y esto permitiría avanzar en la transición energética. Además, el presidente Iván Duque anunció hace poco que Colombia va a reducir el 51 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, esta adquisición nos permite pensar que vamos en esa dirección.



(Le recomendamos leer: Intereses de cesantías deben incluir al personal de servicio doméstico)



El segundo punto es que ISA ha tenido un comportamiento, desde el punto de vista de sus negocios y sus números, muy bueno. En los últimos 5 años ha crecido en números aproximados más del 10 por ciento en ingresos y más del 15 por ciento en Ebitda. Si uno mira la crisis del año pasado, las caída de los precios del petróleo, que nos impactó a todos a nivel mundial, ISA tuvo un desempeño sobresaliente y una compañía como ISA nos permite tener una cobertura natural. Es decir, cuando los precios caen, que se caen las ventas e ingresos de Ecopetrol, una empresa como ISA no cae en término de sus ingresos, lo que nos permitiría tener esa cobertura, estar menos expuestos a los momentos de crisis y volatilidad.



La idea es que si esto llega a feliz término, nosotros seguiríamos respaldando el plan de crecimiento que tiene la compañía. Creemos que la operación no solo beneficia a Ecopetrol, a ISA y a sus accionistas, sino que también al país, desde el punto de vista de seguridad energética.

¿Cuáles son las ventajas para la Nación que Ecopetrol sea el comprador de ISA?

En términos generales, el control de las dos compañías se mantiene por parte de la Nación. Este es un tema que nosotros llevamos analizando un poco más de año y medio, lo hemos mirado con juicio, en detalle y eso creo yo que es bien importante. Hemos hecho la tarea con muchísimo juicio.



(También: En medio de la crisis, colombianos les ponen candado a sus tarjetas)



Además, en este momento, la crisis por la pandemia nos ha golpeado a todos, en términos de pérdidas de empleo, de inversión, bajas en la economía, por lo que el hecho de que el Gobierno tenga la oportunidad de recibir unos recursos frescos de manera muy rápida es bastante importante.

El hecho de que la transacción se realice con un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y la Nación hace que no realice una Oferta Pública de Adquisición (OPA), ¿esto no afecta en que las acciones de ISA tengan un valor más bajo al que podría tener si hay más interesados en la compra?

Creo que permite en un primer lugar que sea una transacción relativamente rápida. Para nosotros es fundamental el respeto de los accionistas minoritarios, el buen gobierno corporativo. Por ejemplo, tanto la acción de ISA como la de Ecopetrol, que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, van a seguir cotizando. También, queremos respetar el Gobierno corporativo de ISA, el equipo directivo de ISA, porque es una compañía súper bien manejada, reconocida, con un gran número de accionistas.

¿Cómo ve Ecopetrol, en el caso de que se concrete la compra de ISA, entrar al negocio de vías con la participación que ya tiene la compañía de energía en este campo en Colombia y en Chile?

La infraestructura vial es un tema central en la reactivación económica, si uno piensa que el país necesita energía, mover productos, mover gente, necesita estar conectados, tener buena infraestructura se vuelve una apuesta absolutamente estratégica para ser más competitivos en el mercado.



(Además: Dian amplía plazo para la actualización de actividades en el RUT)



Esto también va a apalancado a que ISA tiene una estrategia muy buena, que ha sido bien aplicada en los últimos años y nosotros como Ecopetrol la vamos a seguir apoyando.

¿Cómo ven el comportamiento de las acciones de Ecopetrol e ISA tras el anuncio?

Es un tema puntual, algunas de las acciones subieron bastante la semana pasada, después volvieron a bajar, los mercados tienen ese comportamiento. En términos de volatilidad y demás hubo una caída inicial en el día de hoy (miércoles), pero ya hay recuperación. Este tema es un tema que esperamos cerrar en el 2021, entre todas las partes, en ese sentido hay que tener tranquilidad, es parte del comportamiento normal del mercado y este es un tema que va a tomar algún tiempo si estamos previendo que podamos cerrar todo en el año 2021.

También le puede interesar:

- Estas son las ofertas laborales que tiene el Grupo Argos en enero



- Costo de los tiquetes aéreos sigue su ajuste ante más competencia



- Recaudo del régimen simple ya superó los 393.000 millones de pesos



MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.

Redacción EL TIEMPO

Twitter: @mafearbelaezmen