‘Estamos buscando una Avianca más eficiente’

Aunque entre enero y septiembre del 2019 Avianca Holdings reportó pérdidas por 516 millones de dólares (hace un año, el saldo en rojo fue de 17,9 millones), el presidente ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff, ratificó que la administración sigue adelante con el plan de transformación.



En diálogo con EL TIEMPO, el directivo explicó que este ajuste en busca de una empresa más eficiente ha llevado a que la flota sea ahora de 155 aeronaves (41 menos que a septiembre del 2018), y reconoció que sí hay un ajuste en la planta de personal, pero no en la magnitud de dos mil empleados, como se ha mencionado.

¿De qué magnitud será el redimensionamiento de la empresa con el plan Avianca 2021 y sus impactos en la operación?

Tenemos ahora alrededor de 155 aviones –140 son jets y 15 ATR–. Veo este tamaño. Obviamente hemos reducido la flota durante el año, pero este es un buen tamaño.

Hay algo que leí, que es incorrecto, que como parte de todo esto hay un plan de 2.000 layoffs (despidos), que es incorrecto. No existe un plan así.



Lo que sí tenemos es que buscar una Avianca más eficiente, y tenemos que recordar que el año pasado la junta directiva tomó la decisión de reducir la flota, cancelar unas rutas no rentables y por ello ajustar. Es algo distinto y diferente.La búsqueda de la eficiencia de Avianca sigue y es algo que va a tomar más tiempo. No es algo que esté listo.

El año pasado dijeron que buscaban ahorrar costos laborales hasta en un 15 %. ¿Cuál va a ser entonces el tamaño ideal de planta y el número de funcionarios de los que toca prescindir?

Hay dos cosas acá. El año pasado ya se fue, hay una nueva junta directiva, un nuevo equipo de administración y aquí estamos. Lo que dijeron ellos es para ellos. El otro punto es que los 2.000 empleados no es algo que viene de nosotros.

Lo que he dicho claramente es que sí hay un ajuste de la red, sí hay un ajuste de la flota, y no hemos pagado unos meses al mercado financiero. Entonces, obviamente significa que tenemos que tomar decisiones complicadas. Vamos adelante con el plan de transformación. Seguramente vienen episodios complicados todavía, pero vamos muy bien.

Como se ve en los números, somos rentables, hay mucho para hacer, pero también todavía hay muchos ingredientes bonitos, como el hub de Bogotá, el crecimiento que vamos a mostrar en mercados internacionales y cómo, por ejemplo, las alianzas estratégicas con United y Copa, son puntos claros de la transformación.

¿Cuál ha sido el efecto del nuevo esquema tarifario implementado recientemente?

Hay muy buenas noticias sobre la personalización de las tarifas. La semana pasada fue la más alta en términos de ventas de todo el año, una vez introdujimos el esquema. Significa que estamos por buen camino. También, en nuevos destinos, en diciembre habrá dos nuevos, de Bogotá a Asunción y Bogotá-Montevideo.

​

Debemos terminar la alianza estratégica con Copa y United, y son muy buenas noticias para final de año.

¿De qué forma la celebración de los 100 años les puede ayudar en el proceso de recuperación?

La más bonita noticia de final de año son los 100 años de Avianca. Solo hay una aerolínea que comenzó unas semanas antes de nosotros y somos la segunda más antigua del mundo que ha volado continuamente. Es un orgullo. Vamos por los 200 años.

¿El 'hub' de Perú sigue o se cierra finalmente?

La operación en Perú se redujo mucho en la parte nacional, y siguen unos destinos internacionales. No todos los destinos, pero sí un buen número.

Acuerdos con los acreedores se deben formalizar

Al señalar que a la fecha hay acuerdos con el 90 por ciento de las acreencias con las que hoy se tienen incumplimientos, el vicepresidente financiero de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser, recalcó que el punto clave ahora es formalizar esos acuerdos, para limpiar de forma completa todo el default (incumplimiento) que tiene la empresa.



En este sentido, el directivo reveló que, de toda la estructura de capital de la empresa, equivalente a unos 5.000 millones de dólares, más de 3.500 millones están en default (no pago).



“Los montos no son solo la parte que diferimos, que son algo más de 250 millones de dólares, sino que hay que negociar el contrato completo y limpiar el default completo”, agregó.



Y precisó que la administración de la compañía está trabajando para lograr todo el reperfilamiento de las deudas lo antes posible, aspecto en el cual la única meta que tiene una fecha es el préstamo que darán United Airlines y Kingsland Holdings (principal socio minoritario de la empresa), que debe estar listo antes del 31 de diciembre, para hacer el intercambio y la extensión del bono por 550 millones de dólares, proceso que fue aceptado en un porcentaje del 88,1 por ciento.



Entre tanto, en el plan de ajuste la empresa ha tenido que lidiar con aspectos que inciden en la operación, como la indisponibilidad plena de los aviones Boeing 787 Dreamliner, ya que tras un incidente ocurrido en Europa con un avión de Norwegian en Italia ha subido el número de inspecciones de todas las aeronaves de este tipo en el mundo.



“Vamos a estar con cerca de tres aviones sin volar este trimestre y parte del próximo trimestre”, indicó.



Sobre el plan de venta de activos no estratégicos, este año la empresa recibirá entre 100 y 120 millones de dólares, de los cuales ya ha llegado entre el 50 y el 60 por ciento.

Ingresos bajaron, y gastos aumentaron

Entre enero y septiembre, Avianca Holdings tuvo ingresos operacionales por 3.469,3 millones de dólares, cifra que implicó una reducción del 3,6 por ciento con respecto a los 3.598,9 millones de dólares que reportó para el mismo corte del 2018.



Según el documento de los estados financieros correspondientes al tercer trimestre, publicado por la empresa, los gastos operacionales de la firma subieron un 9,1 por ciento anual entre enero y septiembre, al ubicarse en 3.744,7 millones de dólares.



Asimismo, el reporte muestra que entre enero y septiembre, los gastos por intereses de Avianca Holdings crecieron 38,9 por ciento, al pasar de 156,7 millones de dólares a 217,6 millones entre enero y septiembre del 2019.

