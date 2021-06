‘Plazos de negociación del paro son demasiado crueles con Colombia’

Mientras no se le inyecte una alta dosis de racionalidad, se flexibilicen las posiciones, se pongan sobre la mesa propuestas realizables y, sobre todo, haya conciencia del verdadero valor que tiene el aparato productivo del país, incluso, como mecanismo para solucionar los problemas que aquejan al país, será difícil superar la actual crisis social y económica.



Se necesita más que voluntad para sentarse a negociar, sostiene Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), quien considera, además, que este proceso va muy lento y teme que esto “termine rompiendo la pita de las capacidades del aparato productivo y de la sociedad misma para ofrecerles soluciones a sus pobladores”.



Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Foto: ETCE

¿Qué tanto más puede soportar el país esta situación?

Nosotros hemos estado muy activos tratando de construir puentes, de hacer propuestas y de genera soluciones en un país en el cual estas escasean. Cada vez que surge un problema, el país se radicaliza más y muchos tratamos de que esto no sea así. Entonces, lo primero es que hay que llegar con la disposición de conversar, de buscar soluciones, de pedir cosas razonables, de hacer lo correcto, y me refiero a que si va a haber protestas, que las haya, pero sin daños a la economía.



Esta sociedad ha tenido un daño importante por la pandemia, con las medidas que se han tomado para tratar de controlarla, y ahora sumarle la situación que hemos vivido en el último mes; creo que se puede terminar rompiendo la pita de las capacidades del aparato productivo y de la sociedad misma para ofrecerles soluciones a sus pobladores. Eso lo veo con preocupación y debemos ser muy conscientes de que uno no puede presionar de manera indefinida.



¿Por qué no se ha podido avanzar en lo fundamental en la mesa de negociaciones?

Sin duda hay dos dimensiones distintas. Está la de la solución de la situación coyuntural en la que estamos y la de la solución de los temas de largo plazo. En la primera es muy importante tener capacidad de hablar con razonabilidad y flexibilidad, en el sentido de pedir cosas que se puedan cumplir, que se puedan negociar, y flexibilidad de las partes para hallar soluciones, porque, entre otras cosas, las posiciones radicales e intransigentes no le sirven al resto de la sociedad.



Los plazos de la negociación son increíblemente crueles con Colombia. Es muy importante que estos se acorten y quienes están comprometidos con este tema trabajen 24/7 y que no se paren de la mesa hasta no lograr un acuerdo, y en eso hay que agotar todos los esfuerzos y ponerle todos los recursos porque el país necesita ya que haya acuerdos. Colombia ha hecho acuerdos sobre temas muy complejos, es increíble que no logremos uno sobre este en particular.



La segunda dimensión es que hay que buscarle soluciones a los temas de largo plazo y en esto, quizás los jóvenes no lo saben, pero muchas de las reivindicaciones que ellos hacen hoy han sido solicitudes que muchos hemos hecho por años. Tienen razón en pedirlas, pero también tienen que pensar en cuáles pueden ser las soluciones, todos debemos pensar en ello, no basta solo con llamar la atención sobre el problema y exigir que se solucione, esto requerirá de mucho trabajo y eso se logra conversando.



¿Qué es lo que impide, entonces, avanzar en esos diálogos?



Yo he venido proponiendo que, por ejemplo, se puedan lograr algunos acuerdos fundamentales entre el Gobierno, los manifestantes, los representantes del paro y el resto de la sociedad sobre seis puntos que, siento, son claves. Que pudiéramos estar todos de acuerdo en el rechazo a cualquier violación de los derechos humanos, en que haya investigaciones a eventuales violaciones a los derechos humanos, y castigos si se concluye que las hubo; en rechazar la violencia, el vandalismo y los bloqueos por significar un sabotaje a la economía y al país. Siento que allí debería existir una oportunidad y no creo que no haya nadie que difiera de esto, que son principios generales. Si lográramos tener ese tipo de principios generales sobre la mesa y que fueran reconocidos por todos, podríamos pasar al siguiente punto de la agenda.



Me parece que debemos buscar la forma de desatar los nudos que no nos permiten avanzar, porque no hacerlo es demasiado costoso. Al final, lo que necesitamos en este momento es mayor capacidad de conversar, inclusive de refrasear algunas de esas cosas duras que se dicen en medio de una negociación de esta naturaleza y que logremos con ello construir un camino institucional y democrático que le permita al país operar bien en medio de las diferencias de opinión que tenemos.



Pero los jóvenes dicen no estar representados en esas negociaciones...

Ese es un tema fundamental, y esa crisis de representatividad no es solo en Colombia sino en el mundo, pero uno es quien decide quién lo representa en un momento dado. Los jóvenes quieren estar en la mesa del Comité del Paro, pero no todos podemos estar allí, eso no es posible, ellos también pueden organizarse, pueden generar una representatividad.



Lo más grave es que esta situación nos tocó en el peor momento de los partidos políticos. Es lamentable que los partidos políticos hayan perdido la capacidad de representarnos a todos, que no los tengamos en plena función en este momento. De hecho, es muy llamativo que hayan estado tan silenciosos frente a tantas cosas.



Yo imaginaba que en un momento como este los partidos políticos podrían llegar a ser unos buenos interlocutores y buenos representantes en el escenario nacional, pero ¿cuántos partidos políticos se escuchan hablando del paro o de los bloqueos? Su papel no es ser parte del que incendia, es tratar de buscar la solución y de tramitar mecanismos para solucionar los conflictos, las diferencias y las necesidades.



Entonces, ¿dónde están los políticos? ¿Dónde han estado si los jóvenes no se sienten representados? Ahora, los jóvenes deben decidir quiénes los representan.



¿Cómo preparar al país para lo que viene?

Me parece que uno de los valores que tenemos que recuperar es el del aparato productivo, porque es un bien que le conviene a todos mantener operando. Fue impresionante ver en la pandemia como las decisiones de algunos mandatarios locales desestimaron completamente la importancia del aparato productivo, del empleo, de los ingresos para las familias, de la inversión. La fotografía de esos meses para Colombia fue absurda, pero de alguna forma refleja lo que en general ha venido siendo, en parte, la posición de una buena porción de la sociedad que no ha comprendido que el aparato productivo es realmente uno de los valores nacionales y es que el único valor nacional que nos permite atender todo el resto de cosas, nos permite generar las soluciones de la sociedad. Se dieron cuenta muy tarde de eso, cuando se disparó el desempleo, la pobreza y se cayeron los ingresos de los hogares.



Eso se refleja también en el paro, en el que no ha importado el sacrificio del aparato productivo y de la economía. En redes sociales se dicen ‘qué importa que se pierdan algunas cosechas o algunas empresas si al final nuestras reivindicaciones son justas’… Esto tiene que cambiar porque si no valoramos el aparato productivo, no vamos a ser capaces de salir adelante.



¿Ve difícil recuperar lo perdido por el paro?

El efecto económico del paro ha sido gravísimo para la recuperación y la reactivación, y eso lo tenemos que entender, aceptar y corregir. Estimábamos que los datos del 2019 se lograrían a finales del 2022 y la tendencia se recuperaría en el 2025 o 2026. Estamos en una situación compleja porque quizás no logremos la meta que teníamos para este año.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS