Portugueses, los únicos extranjeros interesados en Electricaribe

Luego de que se conociera que EPM, Celsia, el Grupo Energía de Bogotá (GEB) y los empresarios Alberto Ríos (Enerpereira) y William Vélez fueron cinco de los posibles interesados en hacer una oferta al Gobierno por la distribución de energía en la costa Atlántica (el proceso fue dividido en dos mercados) y tras conocerse que el italiano Grupo Enel no participará por las riñas que tiene con su socio GEB, la sexta opción para el proceso está en un jugador internacional.

Se trata, según lo pudo establecer EL TIEMPO, de la compañía portuguesa Energías de Portugal (EDP), cuya mayor parte de las acciones (el 21,35 por ciento de las acciones) está en manos del gobierno de China, a través de la distribuidora estatal de ese país, China Three Gorges.



Aunque no es claro todavía la forma en que EDP, podría hacer una oferta en el proceso, cuyos plazos para la precalificación fueron movidos nuevamente por la Superintendencia de Servicios Públicos al comienzo de esta semana (ya no será el 12 de junio la fecha para revelar los nombres sino el 24 de junio), se conoció que esta sería la única carta internacional de peso con la que cuenta el Gobierno.



Esto luego de que el Grupo Enel, uno de las primeros candidatos desde el comienzo, señalara que mientras subsistan las discrepancias con la actual administración del GEB, no están dadas las condiciones para una inversión de esta magnitud (8 billones de pesos en 10 años), ya que, entre otras razones, el GEB le ha interpuesto, a la fecha, más de 30 tribunales de arbitramento, por diferentes motivos.

La firma interesada

Aunque ni la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ni la Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, se refieren al tema por las cláusulas de confidencialidad, el interés de EDP existe, según varias fuentes del sector eléctrico colombiano.



Se trata de una compañía global de energía, con negocios en generación, comercialización distribución, presencia en 14 países, entre ellos Brasil, con un total de 10 millones de clientes y mas de 11.500 empleados.



Según sus datos corporativos, el 7,19 por ciento de sus acciones están en manos de Oppidum Capital y un 4,98 por ciento lo tiene la China Ningbo International Cooperation (CNIC), una corporación integral de la ciudad china de Ningbo que integra la inversión extranjera y la cooperación económica, el comercio exterior y la inversión industrial.



Un 42 por ciento de su propiedad está distribuida entre varios inversionistas, mientras cerca de un 22,4 por ciento está en manos de fondos de inversión, de pensiones y otros inversionistas.



Otras fuentes consultadas señalaron que en 2018 EDP estuvo en conversaciones con Gas Natural Fenosa (GNF), hoy Naturgy, para explorar una eventual fusión, proceso en el que según medios españoles, el exhombre fuerte de GNF, Isidre Fainé, quien salió en febrero del año pasado, le habría ofrecido a EDP la presidencia del grupo español.

Nexos locales

Según informaciones de prensa de hace varios años, EDP ya hizo negocios en el pasado con Empresas Públicas de Medellín (EPM, ya que en octubre del 2010 EPM cerró un acuerdo con el que compró la totalidad de la sociedad guatemalteca Distribución Eléctrica Centroamericana II SA. (Deca II), por 605 millones de dólares.

Dicho acuerdo se hizo con con representantes de Iberdrola Energía S.A. de España, TPS de Ultramar Ltda., filial de Teco Energy y EDP, Energías de Portugal S.A.



De hecho, según información de EPM, dentro de su estrategia de desarrollo e innovación existe un memorando de entendimiento con Energías de Portugal.



Fuentes del mercado señalan que aún no es clara la eventual forma en que entraría EDP a ofertar por Electricaribe (sus dos mercados o uno no más), ya que una de las opciones es que se pueda aliar con EPM, cuyo interés es aportar su conocimiento en manejo de redes, dados los requerimientos de capital para la recuperación del proyecto Hidroituango y la ejecución de las demás iniciativas de su plan de inversiones.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios - EL TIEMPO

En Twitter: @omarahu