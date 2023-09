El lunes 13 de septiembre de 1993 circuló la primera edición de Portafolio, el periódico que hoy es un ecosistema líder en información y análisis de la economía y los negocios en Colombia.



Con su llamativo color salmón, al estilo de las más tradicionales e influyentes publicaciones financieras del mundo, y su formato tabloide –novedoso dentro de los medios impresos en ese momento–, Portafolio nació como semanario en medio de un país que empezaba a vivir bajo la Constitución Política de 1991 y cuya economía iniciaba su proceso de apertura.



La idea surgió en 1993, en Milán (Italia), en una conversación entre Mauricio Rodríguez Múnera, quien en ese momento era vicepresidente de la multinacional Dow en ese país, y su cuñado, el expresidente Juan Manuel Santos, quien a su vez la transmitió a su hermano Luis Fernando Santos, presidente de EL TIEMPO Casa Editorial en ese momento.



Una de las ediciones recientes de Portafolio Foto: Portafolio

Una anécdota de origen deportivo acompaña el nacimiento de Portafolio. El primer ejemplar estaba listo para circular el 6 de septiembre. Pero el día anterior, la Selección Colombia de fútbol goleó cinco goles a cero a Argentina, en las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994.



En una inteligente decisión, ese primer número de Portafolio fue aplazado ocho días e inició su historia en el periodismo colombiano. Portafolio contó con un equipo inicial encabezado por Mauricio Rodríguez, su primer director, y por Silverio Gómez, editor económico de EL TIEMPO.



Este liderazgo le apostó desde la primera edición a la combinación de un estilo periodístico ágil y variado con un abordaje preciso y estricto de la agenda económica y de los negocios.



Esa propuesta de tono, contenido y principios editoriales se convirtió en la clave para que el naciente semanario –cuya supervivencia más allá de los seis meses no estaba completamente garantizada– encontrara y colonizara un espacio propio y de liderazgo dentro del nicho de las publicaciones económicas. Una fórmula que terminó por constituir un poderoso hilo conductor y un elemento constante en estos treinta años y más de 7.500 ediciones.



El primer titular

Apertura en conflicto’ se tituló el primer gran informe de esa primera edición, la cual no solo recogía el debate económico del momento, sino que también marcaría esa promesa de valor de la sala de redacción: una agenda de noticias económicas y empresariales con creatividad y al alcance de todos, sin perder su alcance técnico. A lo anterior se añadió la creación de un espacio donde cupieran columnistas y analistas de distintas escuelas.



Cuatro años y 220 ediciones después, en noviembre de 1997, la apuesta semanal de EL TIEMPO Casa Editorial a un producto informativo económico había echado raíces e incrementó su frecuencia de publicación a diario, de lunes a viernes, como hoy se mantiene.

Una de las ediciones antiguas de Portafolio. Foto: Portafolio

En 2006, Portafolio dio otro paso importante al entrar en circulación la edición impresa Fin de Semana, que hoy circula en edición digital.



Al siguiente año, Portafolio estrena su segundo director, el economista y periodista Ricardo Ávila Pinto, quien consolidaría y ampliaría la huella editorial del periódico, así como su influencia y llegada a los espacios empresariales.



En el vigésimo aniversario de Portafolio, en 2013, Ávila identificó el desafío principal que empezaba a enfrentar el periódico en esos tiempos de transformación digital. “El esfuerzo no es contarle al lector la noticia del día que termina, sino la del día que comienza”, decía Ávila.



No solo la audiencia de la prensa económica estaba ampliándose y cambiando, sino también sus hábitos de consumo de información y su necesidad de mayor de análisis y explicación de los fenómenos económicos. En esa dirección, en 2012 tuvo el programa de televisión Portafolio TV, que se emitía semanalmente por los canales City TV y El Tiempo Televisión.



En septiembre de 2019, tras más de 12 años, Ávila se retira e ingresa su actual director, Francisco Miranda Hamburger.



Portafolio pasó en estos treinta años a convertirse en un ecosistema de información y análisis en temas económicos y empresariales que incluye, además de la edición diaria, un portal web que se renovó para este aniversario, un esquema de redes sociales, una revista bimestral y una unidad dedicada a eventos y foros.



El liderazgo de la dirección no podría ser el mismo sin editores, periodistas, diseñadores, infógrafos, fotógrafos, y personal administrativo y comercial que han dejado huella y han aportado día a día a la consolidación de Portafolio en cada una de sus etapas.



En 1993, la economía y los sectores productivos en Colombia enfrentaban una modernización y el diario nació para contar, informar y analizar ese proceso.



Y en 2023, el país atraviesa una coyuntura de pospandemia y enfrenta desafíos por un cambio institucional, político y económico, y tiene a Portafolio y a sus plataformas de información, que continúan cumpliendo su rol como el medio líder en economía y negocios del país, bajo los principios de defensa de la propiedad privada, el desarrollo empresarial y las libertades económicas.

