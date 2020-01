David Bojanini, renunció a la presidencia del Grupo Sura

David Bojanini, presidente del Grupo Sura, uno de los mayores conglomerados financieros del país, presentó su renuncia hoy ante la junta directiva de la organización, luego de 13 años de permanecer en dicho cargo.

No obstante, el directivo, compeltó una carrera de 40 años en el Grupo, donde, además, ocupó otras posiciones, como la presidencia de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección.



"De acuerdo con los planes de sucesión establecidos para la Alta Gerencia de la Compañía, la Junta Directiva solicitó a su Comité de Nombramientos y Retribuciones que avance en el proceso de evaluación de candidatos, teniendo en cuenta el perfil y las competencias requeridas para continuar liderando el desarrollo sostenible del Grupo SURA", informo el Grupo Sura al mercado.



Algunos analistas coinciden en que es muy probable que el sucesor de Bojanini sea seleccionado de un grupo de directivos de la misma organización, como suele suceder en estos casos, aunque indicaron que es muy prematuro aún para mencionar nombres específicos.



"El Grupo cuenta con un cuerpo directiva muy preparado muy capacitado para asumir la dirección, pues muchos vienen rotando por diferentes posiciones dentro de la organización, precisamente, con el ánimo de que se conozca el funcionamiento de esta y, en casos como estos, puedan asumir las riendas del grupo", precisó una fuente consultada al respecto.



En su carta de renuncia, de tres hojas, Bojanini hace un recuento en el que detalla desde su ingreso a Suramericana de Seguros en 1980 (3 de febrero) dando así cumplimiento a uno de sus sueños como recién egresado de la universidad.



En 1991 el entonces presidente de Suramericana, Nicanor Restrepo, le encomendó la misión de crear la AFP Protección al amparo de la expedición de la Ley 50 de 1990, de la cual fue su presidente durante 15 años, desde donde pasó luego a la presidencia del Grupo SURA, en octubre del 2006.



"Hoy, al cumplir cuatro décadas de servicio en las empresas que están ligadas a este Grupo, puedo hacer un balance muy positivo, especialmente por la manera como esta Organización ha marcado mi formación personal y profesional. Aquí he encontrado valores que considero esenciales y que he aprendido de grandes líderes, genuinos representantes de una cultura definida por la ética empresarial, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, la coherencia, el sentido humano y la sensibilidad

social. Esto se ha expresado además en prácticas responsables que, en muchos casos, se han anticipado de manera visionaria a los retos del mundo actual.", señala el directivo en su carta de renuncia a la junta directiva de la organización.



Por su parte, la junta directiva destacó la labor de Bojanini en esas cuatro décadas de servicio al Grupo Sura, en las que ha aportado a su crecimiento .



Señala que "durante los últimos 13 años, en los que se desempeñó como presidente de esta holding, se destaca su visión estratégica y su liderazgo en el proceso de internacionalización y fortalecimiento del portafolio, que implicó la transformación de este Grupo Empresarial, hasta ser hoy reconocido como uno de los principales actores de la industria financiera latinoamericana", señaló.



Agregó, además, que ha sido notable su compromiso como líder empresarial en los asuntos del país y la región, participando activamente en tanques de pensamiento e instancias que contribuyen a mejores políticas públicas y al desarrollo con inclusión, tales como Proantioquia, Fedesarrollo, Consejo Privado de Competitividad, Empresarios por la Educación, Consejo de Empresarios por la Paz, Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, entre muchos otros.



