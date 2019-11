¿Por qué quiebran las startups? No, no es falta de innovación

Si cree que la respuesta está en la innovación del producto o el servicio, se equivoca. Cuando una startup entra en funcionamiento, su producto o servicio está probado y conoce las condiciones del mercado al cual quiere acceder; así que los startups no fallan por la calidad de lo que ofrecen al público. La respuesta está en el factor común que las startups comparten con las empresas tradicionales: la administración de sus finanzas.

“Las startups, que son emprendimientos tecnológicos en su mayoría, adaptan rápidamente sus productos o servicios a las necesidades del mercado. Sin embargo, como son negocios nacientes con proyección a futuro, tienen límites financieros que, si se desbordan, concluyen en el fracaso. Actualmente, los startups, así ofrezcan el servicio más revolucionario, si no tienen las cuentas claras, es imposible que sobrevivan”, asegura Juan Suárez, CEO de Q·enta.

Generalmente, los emprendedores son expertos en la solución que ofrece al mundo; sin embargo, sus habilidades administrativas y contables no son las mejores. Para superar esta difícil situación existen tres elementos básicos que todo emprendedor debe tener en cuenta:

1. Enfóquese en un solo rol dentro del startup

Las funciones del emprendedor en la etapa inicial son múltiples; pero a medida que la empresa crece y necesita más recursos y administración de ellos, el emprendedor debe enfocarse en un solo rol: Administrador, desarrollador de producto, buscador de financiamiento o el perfil que mejor se adapte a tus habilidades.



Le aclaramos que este punto no significa distanciarse del proyecto, sino a aprender a delegar correctamente funciones para enfocar su energía en el mejor rol para su empresa. ¿Por qué sirve esto para mantener las cuentas claras? Si divide su tiempo entre diferentes roles, no podrá administrar el startup con eficiencia. Elegir un solo rol y ejecutarlo permitirá a la empresa estar organizada en todos sus aspectos. No hay que tenerle miedo a delegar si se rodea de gente idónea.

Los creadores de estas aplicaciones hacen parte del Team Startup Colombia, un grupo conformado por empresas digitales integradas por jóvenes emprendedores. Foto: 123rf

2. Si un startup es tecnológico, ¿por qué no automatizar los procesos contables y financieros?

El mayor dolor de cabeza en los startups es el manejo de su propia contabilidad que, a su vez, incide en la salud financiera del emprendimiento. Los startups pueden usar diferentes soluciones tecnológicas que automatizan procesos contables y generan reportes financieros en tiempo real con el objetivo de mantener una salud financiera óptima.



“Disponer de información financiera al instante es fundamental para tomar decisiones en un startup. Por eso una solución administrativa y contable en la nube es fundamental para una empresa en crecimiento, ya que en tiempo real puede conocer su estado, qué productos le son rentables, cuáles son las cuentas por cobrar, entre otros.



En el caso de Q·enta, además de entregar información al emprendedor, automatiza procesos contables para reducir la carga operativa del personal (que no es extenso) con el fin de ahorrarles tiempo que pueden invertir en tareas más importantes para el éxito del startup”, nos cuenta Juan Carlos Suárez.

3. El plan de negocios cambia tanto como la misma inversión

A partir de la información financiera generada en tiempo real, es importante ajustar el plan de negocios a la realidad. Aunque el emprendimiento tenga buena aceptación y sepa cuál es la meta de crecimiento, como dicen los abuelos, cada día viene con su afán.



Es decir, hay que tomar decisiones y modificar el plan de negocios (especialmente el rubro de inversión) para no caer en una desfinanciación del proyecto. Los emprendimientos no logran sostenerse más allá de los 5 años porque les da miedo crecer y ser rentables al mismo tiempo.



Aunque no lo parezcan, los startups son empresas que, aunque su estructura es más simple que la de una gran empresa tradicional, deben tener mejor administración que cualquier otro negocio. Su permanencia en el mercado pasa más por el control de sus cuentas día a día que del producto en sí mismo. Disponer de herramientas que automaticen la información financiera y generen estados en tiempo real es vital, especialmente en la etapa de estabilización durante los primeros cinco años.



EL TIEMPO