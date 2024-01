Dian explica por qué selló Olímpica del C.C. Portal 80: esto fue lo que encontraron

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ordenó el cierre de manera temporal de un almacén de la cadena Olímpica, ubicado en el Centro Comercial Portal 80, de Bogotá. Este se suma a los otros 355 cierres que ejecutó la entidad durante 2023.

(En contexto: Dura sanción a Tiendas Olímpica: la Dian cerró temporalmente almacén del CC. Portal 80).

¿Por qué la Dian cerró la tienda Olímpica del Portal 80?

La autoridad selló la tienda en la mañana de este 2 de enero. Una sanción que se tomó como resultado de visitas de funcionarios, quienes "detectaron y dejaron en manifiesto irregularidades en el sistema de facturación electrónica que implicaba la no entrega de factura en todas las operaciones", explicó la Dian.

Foto: W Radio

Según detalló, sus funcionaros encontraron que el almacén no les entregaba la factura electrónica a los clientes que no estaban registrados en su sistema.

Estos "salían del establecimiento sin factura electrónica, a menos que hicieran procedimientos adicionales para descargarlas a través de la página web, lo cual constituye requisitos adicionales a los establecidos para la expedición de factura electrónica", dijo la entidad mediante un comunicado.

"Se concluyó que en el procedimiento que los clientes no registrados no recibían su factura electrónica, a menos que se sometieran a procedimientos no contemplados por la norma, que trasladan la carga de entrega del vendedor o prestador del servicio al adquiriente y que no son los permitidos por la normativa", agregó.

(Más: ¡Ojo! Así puede detectar si una factura electrónica es real o falsa según la Dian).

Olímpica aclaró, por su parte, que el procedimiento no se originó por "algún tipo de falta de pago de las obligaciones tributarias".

"Olímpica de manera respetuosa acata la decisión de la autoridad, pero no la comparte, pues ha aplicado siempre toda la regulación existente para el proceso de facturación electrónica, tal como en los procedimientos previos a esta decisión lo demostró", expresó la cadena de almacenes en otro comunicado.

¿Qué es la factura electrónica? Director de Dian responde

Foto: Dian

La Dian define la factura electrónica como "evolución" de la factura tradicional que reciben los colombianos al momento de hacer alguna compra. No se entrega en papel, sino como su nombre lo indica, se expide y conserva de manera electrónica.

"Es una obligación legal esencial para combatir la evasión de impuesto de renta (por subfacturación y deducción de costos y gastos falsos) y la evasión de IVA", sostuvo el director de la Dian, Luis Carlos Reyes.

(También: Ojo: revise si ganó hasta $ 10 millones del sorteo de la Dian por factura electrónica).

El economista Reyes, mediante un video de hace unos meses, precisó que la factura electrónica permite certificar que se pagó el IVA.

"Esa es la garantía de que es impuesto está yendo a donde deber ser, que es a la construcción de vías, provisión de justicia, educación y todos los bienes públicos que existen para los colombianos", aseguró.

¿Cómo se pide la factura electrónica?

Tan pronto se efectúa la compra, la persona puede pedirle al vendedor que le expida la factura electrónica, en lugar de entregarle la de papel. Para ello, debe suministrarle tres datos:

- Nombre o razón social.

- Número de cédula o NIT.

- Correo electrónico.

Luego, al correo que brindó llegará el documento.

(Más: Dian selló el Éxito de centro comercial Unicentro: ¿qué fue lo que pasó con el almacén?).

Foto: iStock

La Dian pidió a los compradores reportar los casos concretos cuando el vendedor se niegue o les solicite requisitos adicionales a la ley para expedir la factura electrónica.

