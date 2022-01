Si el grupo Gilinski logra su cometido con las dos nuevas opas que lanzó por Sura y Nutresa, podría tener la mayoría en la junta directiva de Bancolombia debido al enroque accionario del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



Este sería el posible regreso de los Gilinski al banco más grande del país, por el que justamente los dos grupos empresariales mantuvieron un pleito legal que se dilató durante 11 años.



Dicho retorno lo harían a través de Sura, que a su vez posee el 45,8 por ciento de Bancolombia, considerada como una de las joyas de la corona del GEA.



Con 37,7 billones de pesos, Bancolombia es actualmente la segunda empresa con mayor valor en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC). Además, según sus últimos reportes, tiene más de 14 millones de clientes en Colombia y cuenta con presencia en países como El Salvador, Panamá y Guatemala, entre otros.



De ser exitosas las dos nuevas opas, los Gilinski, que ya tienen en su propiedad a la entidad financiera GNB Sudameris, se quedarían con el 31,5 por ciento de Sura y también controlarían el 13 por ciento que Nutresa tiene de la holding de servicios financieros.



En total, eso les daría acceso al 44,5 por ciento de Sura como máximo, lo que a su vez les permitiría ser mayoría en su junta. Para ello hay que tener en cuenta que se estima que cerca del 10 por ciento de los accionistas nunca han votado.



Con ello también podrían decidir la mayoría de los puestos de la junta de Bancolombia.

Adicionalmente, hay que recordar que en el cuadernillo de la opa por Sura se decía que: “En el evento en que el oferente obtenga representación en la junta directiva, es probable que, dadas las condiciones, ponga a consideración de los demás miembros de la junta directiva del emisor (Sura) el que se analice y sopesen los posibles beneficios y desventajas de una posible alianza estratégica entre las instituciones financieras del Conglomerado Sura-Bancolombia y las instituciones que conforman el Conglomerado Financiero GNB Sudameris Colombia o inclusive una integración de los dos conglomerados”.



¿Cómo salen las cuentas?

De momento, los Gilinski ya tienen un 27,6 por ciento de Nutresa. Ello les asegura un puesto de los siete que tiene la junta directiva y los convierte en los segundos mayores accionistas de la empresa, por detrás de Sura, que tiene actualmente el 35,4 por ciento.



Ahora, con la segunda opa por Nutresa, intentan conseguir entre el 18,3 y el 22,82 por ciento del conglomerado de alimentos. Con ello llegarían a controlar entre el 45,9 y el 50,42 por ciento de la compañía.



Esto último, de ser exitoso, les permitiría alcanzar como máximo hasta 4 puestos en la junta y ubicarse como los accionistas mayoritarios de la compañía.



Del lado del Grupo Sura, los Gilinski ya tienen adjudicado el 25,25 por ciento de la holding de servicios financieros. Ese porcentaje les da también un lugar en la junta directiva y los ubica como los segundos mayores accionistas. Por arriba se encuentra Grupo Argos, que posee el 27,7 por ciento.



Sin embargo, con la segunda opa por Sura, los empresarios vallecaucanos quieren hacerse con entre el 5 y el 6,5 por ciento. Es decir, quedarían mínimo con 30,25 por ciento y máximo con 31,5 por ciento.



De lograrlo, llegarían a tener dos puestos en la junta y se convertirían también en accionistas mayoritarios, por encima de Argos.



Además, como el Grupo Nutresa tiene un 13,04 por ciento de Sura y los Gilinski controlarían el conglomerado de alimentos, pasarían a tener un 44,5 por ciento de la holding de servicios financieros.

¿Qué más controlarían?

Además de Bancolombia, Grupo Sura tiene un portafolio amplio de negocios que podría controlar de manera indirecta la familia Gilinski.



Por ejemplo, tienen el 81,1 por ciento de Suramericana, el 35 por ciento de Grupo Argos o también el 83,6 por ciento de Sura Asset Management.



Esta última, a su vez, tiene 49,36 por ciento de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección.

¿Momento de vender?

Según un análisis realizado por Scotiabank Global, con el anuncio de la segunda opa por Nutresa de los Gilinski junto con su socio árabe, las cosas dan un giro para los accionistas que no vendieron en la primera opa, con nuevos elementos de juicio que deberán tener en cuenta.



“Los accionistas tienen que tomar una decisión. Gilinski va a por todas, así que ¿aguantan y esperan que ofrezca más?”, dice el análisis.



Hay que recordar que en la nueva opa por Nutresa el precio será de 10,48 dólares por cada acción, lo que representa un 35,9 por ciento más que en la primera, que era de 7,71 dólares.



Por su lado, en la nueva opa por Sura se ofrece un precio de compra de 9,88 dólares, superior en 23,3 por ciento a lo ofrecido en la anterior opa, que era de 8,01 dólares.



El análisis también dice que Gilinski “aún no ha ganado”, pero lo que sí es seguro es que los pensionistas colombianos que vendieron a 9x Ebitda son “perdedores”. Y advierte que los miembros independientes del consejo de administración de GEA tendrán que llevar a cabo próximamente votaciones difíciles.



“A estos precios, el deber fiduciario se está volviendo difícil de defender en una posición de no vender. Tal vez puedan aguantar esta vez, pero una tercera barrida podría ser jaque mate. Más importante aún, ¿quién quiere ser un independiente en una junta del GEA el próximo año?”, dice el texto.



