Costo de los tiquetes aéreos sigue su ajuste ante más competencia

La mayor competencia, el aterrizaje de las llamadas aerolíneas de bajo costo, incluso la actual coyuntura de pandemia, han contribuido a que el costo de los tiquetes aéreos haya caído en Colombia un 60 por ciento, al punto de que hoy el país tenga tarifas tan competitivas como las que se observan en algunos países europeos.



(Lea también: A tiquetes aéreos en el país se les reduce el IVA al 5 % hasta el 2022)

Así lo señaló Juan Diego Zapata, director comercial del grupo Viva Air, tras agregar que esta tendencia en el costo de dichos tiquetes, sin duda, se verá reforzada con la expedición de la nueva ley de turismo (Ley 2068 de 2020), que reduce el IVA en los pasajes aéreos del 19 al 5 por ciento, beneficio que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.



Según el directivo, existe una percepción errada en las personas, en el sentido de que la totalidad del costo de los tiquetes aéreos en el país va para las aerolíneas, lo cual no es cierto. Explica que el 50 por ciento de ese valor son impuestos, otra parte corresponde a la tasa aeroportuaria que cobran las terminales aéreas, más una tasa adicional para las agencias de viajes físicas, según lo dispuesto por ley y una tarifa básica que fijan las aerolíneas.



(Además: Colombianos, más dispuestos a volver a volar sin vacuna de covid-19)



“Esa tarifa fija solo existe en Colombia por ley y muchas veces termina encareciendo los pasajes que expiden las agencias de viajes presenciales. En Chile opera más como un acuerdo comercial entre las aerolíneas y las agencias”, señala Zapata, para quien la reducción del IVA incluida en la nueva ley de turismo traerá un beneficio para el bolsillo de los viajeros.



De hecho, dice, hoy no es extraño encontrar pasajes aéreos en niveles de los 54.000 pesos (Bogotá-Medellín), algo impensable hace unos años, pero en la actualidad es una realidad que en buena medida se ha dado por la llegada de las aerolíneas de bajo costo, que obligan a las demás compañías del mercado a ajustar sus tarifas.



Esto ha permitido que el valor de los pasajes haya disminuido un 60 por ciento en la última década y que hoy los colombianos puedan tener no solo una mayor oferta del servicio sino también a menor precio, advierte Zapata.



(Le puede interesar: Las aerolíneas más seguras del mundo, según AirlineRatings)



La industria aérea colombiana, al igual que la de muchos países, comienza a recuperarse de uno de los mayores golpes sufridos por culpa de la pandemia, que obligó a miles de empresas a dejar sus aviones en tierra ante el cierre obligatorio de aeropuertos en el mundo, con lo que se buscó frenar la expansión del covid-19.



Hasta octubre del 2020 el movimiento de pasajeros por los distintos aeropuertos del país alcanzó los 10,1 millones, un descenso de 70,2 por ciento frente al registro de igual mes del 2019 cuando se alcanzó cerca de 33,9 millones, según cifras de la Aeronáutica Civil.



Esta situación también arrasó con los ingresos de las agencias de viajes, que los vieron disminuir hasta en 96 por ciento en el segundo trimestre del año pasado, aunque tres meses después hubo una leve recuperación, pues la caída fue del 90,2 por ciento, según el Dane.



(Tenga en cuenta: Easyfly reinició vuelo entre Barrancabermeja y Bogotá)

Comienza la recuperación

Con la reapertura de las economías y la vuelta a la normalidad de la mayoría de actividades económicas y sociales en Colombia y el mundo, el panorama del transporte de pasajeros, como el de algunos renglones como las agencias, empezó a mejorar.



Se estima que solo en la temporada de diciembre más de 1,6 millones de pasajeros se movilizaron por las terminales aéreas del país.



Por su parte, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) indicó que hasta diciembre pasado el 21 por ciento de las agencias agremiadas presentaron una reactivación en la comercialización de sus servicios, dato que contrasta con el 4,8 por ciento observado en octubre del 2020.



(Lea también: Por el covid, Reino Unido prohíbe llegada de vuelos desde Colombia)



“El 78,7 por ciento de las agencias manifestaron que sus clientes están adquiriendo sus viajes con una anticipación inferior a tres meses”, precisó el gremio.



En este proceso de reactivación la tecnología juega un papel fundamental, sostiene Juan Diego Zapata, del Grupo Viva Air, quien explica que hoy buena parte de los tiquetes se expiden vía electrónica, para lo cual la industria se ha venido preparando.

“Si se miran los canales indirectos, el 50 por ciento de lo que se compra a través de las agencias de viajes y en las propias aerolíneas se hace vía electrónica; el negocio se ha ido transformando”, sostiene.



Y agrega que si bien las personas cada vez buscan cotizar de forma directa con las aerolíneas, las agencias aún tienen el 40 por ciento en la venta de tiquetes aéreos y siguen siendo un aliado clave para las grandes empresas.



(Le recomendamos: ProColombia busca 120 empresas que se animen a exportar vía e-commerce)



Zapata también señaló que no es cierto que con la pandemia se haya elevado el valor de los tiquetes. “Al contrario, las tarifas han bajado porque hay menos demanda y capacidad de las aerolíneas. De hecho, en diciembre vendimos más que en igual mes del 2019, mientras que en pasajeros transportados superamos un 49 por ciento los de noviembre, con un nivel de ocupación del 85 por ciento”.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS