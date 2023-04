El presidente Gustavo Petro criticó en su cuenta de Twitter que no haya representantes de los trabajadores en la junta directiva de Ecopetrol, pese a que él mismo ha escogido a seis de los nueve miembros y no los ha tenido en cuenta.



Según Petro, “Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ellos se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva”, trinó en su cuenta de la red social el mandatario.

jadores.



(Lea también: Gustavo Petro critica que trabajadores no estén en Junta Directiva de Ecopetrol)

Sin embargo, desde su posesión el mandatario ha tenido la oportunidad de escoger a seis miembros de la junta, y no optó por representantes de los traba



Como se recuerda, en la pasada Asamblea General de Accionistas ingresaron a la junta, como representantes del Gobierno, Luis Alberto Zuleta y Claudia González Sánchez, en reemplazo de Luis Santiago Perdomo y Sergio Restrepo Isaza, quienes eran miembros desde abril de 2019.



Y en octubre pasado, también como representantes del gobierno habían ingresado Gonzalo Hernández, Mónica de Greiff, Mauricio Cabrera y Saúl Kattan (actual presidente), tras la llegada de Petro a la presidencia.



De los nueve miembros que conforman la junta directiva de Ecopetrol, siete son elegidos en representación de la Nación, que es la mayor accionista de la petrolera colombiana y que en la Asamblea General de Accionistas es representada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que presenta su lista de candidatos a integrar dicho cuerpo colegiado. Los otros dos miembros son elegidos, uno por los departamentos productores de crudo del país y el otro por los accionistas minoritarios, entre los que se cuentan los fondos de pensiones privados (AFP).



Pese a que en la pasada Asamblea General de Accionistas, celebrada el 30 de marzo anterior, se completó la renovación de los miembros de la junta directiva que estará hasta el 2026, la plancha que puso a consideración el socio mayoritario de Ecopetrol (la Nación) no incluyó el nombre de ningún representante de los trabajadores.



(Le puede interesar, además: El lunes inicia negociación entre Ecopetrol y la USO para beneficios laborales)



Igualmente, en esa asamblea ingresó a la junta Juan José Echavarría, como representante de los accionistas minoritarios (fondos de pensiones) luego de que Carlos Gustavo Cano presentara su carta de renuncia al cargo que venía ocupando desde abril de 2017.





También continúan Esteban Piedrahíta Uribe, quien está desde abril de 2019, y Sandra Ospina, quien fue ratificada por los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos en los que tiene presencia Ecopetrol.