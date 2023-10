Por qué Avianca desapareció la A de su nombre: compañía prepara rebranding

#QuéPasóConLaA es la tendencia que la aerolínea Avianca ha lanzado por medio de redes sociales y enviado por correos electrónicos a sus usuarios.



Esta campaña, al parecer, se trata de una expectativa sobre el lanzamiento de una nueva imagen de esta aerolínea, que es una de las más conocidas del país.

En su página oficial, como en sus redes sociales, fue borrada la letra ‘A’, de su nombre, y comparten una imagen en la cual los usuarios pueden buscarla como un estilo del juego ‘¿Dónde está Wally?’



La empresa prepara un rebranding que lanzará el próximo 17 de octubre y los usuarios se preguntan si este relanzamiento de la marca tendrá un cambio total de imagen o de logo.



En cuanto a las teorías compartidas en su portal están que la ‘A’ fue abducida, que es una conspiración y que fue desaparecida desde la antigüedad, según un personaje creado por la marca.



@aviancaoficial ¡Se nos perdió nuestra A! 😱 Ayúdanos a encontrarla y descubre dónde se ha escondido. Apóyanos, hay toda una palabra buscándola. 🧐 ♬ sonido original - vianca

La marca no ha tenido cambios a pesar de que en el 2009, se fusionó con la aerolínea salvadoreña Taca.



Este sería el momento para mostrar una nueva cara de la marca para de esta manera también dar un vuelco a los servicios nuevos que puede prestar a los usuarios.



Por el momento, la empresa no ha confirmado ninguna de estas opciones y deja con la expectativa a sus usuarios, quienes han respondido a la campaña, dejando mensajes especialmente en sus redes sociales como: “esa A salió a mirar a donde será mi próximo destino y me debe estar esperando con un coctel, confío en que este cambio traerá cosas muy buenas”, “de seguro en un destino en el caribe”, entre otros.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

