La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Inversiones INT Colombia S.A.S., operador en el país de la cadena KFC, con una multa de $160.000.000, luego de que determinara que la empresa incurrió en fallas en la calidad del servicio posventa, como consecuencia de la no entrega, la entrega tardía, en mal estado de los pedidos realizados por los consumidores de su plataforma en línea.

La decisión se tomó luego de que la SIC analizara 2.117 quejas, peticiones y reclamos sobre la plataforma de comercio electrónico, y evidenciara múltiples fallas en la entrega de pedidos.



Además, se recibieron algunas quejas por productos que no cumplían las expectativas de los consumidores.



En el curso de la investigación, la SIC verificó la página web https://www.kfc.co/ y pudo verificar que omitió incluir dentro de ella las condiciones generales de los contratos de manera fácilmente accesible y disponible para su consulta, impresión y descarga antes y después de realizada la transacción comercial.



Además se evidenció que la información que proporcionaba la sociedad sobre sus datos de identificación era insuficiente en la medida en que no incluyó su Número de Identificación Tributaria – NIT.



Sumado a esto, se encontró que pese a que la plataforma de comercio electrónico contaba con un mecanismo para que los consumidores pudieran radicar sus peticiones, quejas y reclamos, este no cumplía con todas las exigencias normativas al no permitir que se tuviera constancia de fecha y hora de radicación, así como tampoco contaba con un sistema para su posterior seguimiento.



Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

