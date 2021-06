Conozca por qué la condición de 'entrante' de Wom genera polémica

La llegada de Wom al mercado colombiano ha dado para todo, la propuesta disruptiva del operador y sus campañas publicitarias ha llamado la atención de sus competidores y hasta de la Superintendencia de Comercio. Los precios de la telefonía, planes y ofertas en el país son distintos a los que se tenían en 2019, cuando el nombre del fondo inversor Novator Partners surgió de la urna del Ministerio de las TIC.



Hay un detalle que sigue sonando en las polémicas, la condición de 'entrante' que ha puesto en otra disputa a los operadores.



Según la regulación, la condición de 'entrante' se entiende cuando un operador obtiene por primera vez permisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT.



Ese estatus se le otorga a aquel proveedor que cumpla con esa condición y de ella deriva, según la regulación, la posibilidad de acceder a condiciones diferenciales en cuanto a la remuneración del Roaming Automático Nacional (RAN).



Las condiciones y esos descuentos en la remuneración de los valores regulados del RAN aplican por un término de cinco años desde el momento en que se concedieron permisos por el MinTIC y una vez finalicen los 5 años la calidad de 'entrante' concluye.



En el caso de Wom, esa denominación la obtuvo tras la subasta de espectro de 700 y 2.500 MHz en diciembre de 2019, pero en la Resolución 6127 del 28 de diciembre de 2020, en la que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) resolvió un conflicto entre los operadores para su interconexión, no estableció reglas sobre la condición.



Ante el anuncio de la integración de Avantel y Wom, el presidente de Movistar, Fabián Hernández, pidió a las autoridades revisar el impacto de esta operación en las condiciones establecidas en la subasta de espectro de diciembre pasado.



Pues seguir considerando a Wom como un operador 'entrante' tendría un impacto de $ 20.040 millones, por el menor pago anual estimado por el descuento del 50% de enlaces punto a punto según la resolución 2734 2019.



Pero un operador como Wom podría mantener la condición de 'entrante' así compre o se fusione con otro, según las reglas que establece la resolución 5050 de 2016 de la CRC. Para los demás competidores no sería así.



“La unión entre Wom y Avantel, que realmente sucedió hace más de un año, fue un simple cambio de letrero, un cambio de marca. Wom no es un operador 'entrante'”, señaló Tigo.



El plan de inversión de Wom en el país en los próximos cuatro años está calculado en 1.000 millones de dólares, pero de acuerdo con estimaciones en las resoluciones, el mantener la condición de 'entrante' en el caso de Wom afectaría en $235'317.755.767 por la suma del Pago por Asignaciones de Espectro Subasta 20% de los Valores Pecuniarios 700 y 2.500 MHz al 5 por ciento por año entre 2021 - 2024 por $207'326.255.767 y al que se sumaria al menor pago anual estimado por el descuento del 50 por ciento de enlaces punto a punto y la contraprestación recibida por el Gobierno por menores pagos por Cargo de Acceso y RAN de los tres Operadores por 5 años que estaría cercana al orden de los $7.951.500.000.

REDACCIÓN PORTAFOLIO