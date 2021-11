Las empresas que estarían apoyando a fundaciones antiaborto

Justo cuando la Corte Constitucional decidirá esta semana si despenaliza o no el aborto en Colombia, el portal ‘La silla vacía’ publicó un artículo en el que deja al descubierto las estrategias que tienen los colectivos antiaborto y que salpica a empresas como Crepes and Waffles y Wok.



(Puede leer también: La hora cero en la Corte para la despenalización del aborto)

Según el medio, además de tener centros donde asesoran a las mujeres para que no opten por abortar, la organización ABC Prodein tiene colegios y restaurantes comunitarios en barrios pobres como Santa Viviana en Ciudad Bolívar y dicta cursos de emprendimiento para mujeres.



Además, Esther Téllez, su directora, según recoge este medio, le expresó que tienen financiación del programa Aflora de la Fundación Bolívar Davivienda sobre todo para educación y que también han sido beneficiarios de empresas como Crepes and Waffles y Wok.



(Además, lea: Los 10 mejores lugares del mundo para trabajar en 2021, según estudio)



Ante ello, Juan José Lafaurie Cabal, uno de los hijos de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, se refirió a quienes realizaron críticas a la cadena de restaurantes Crepes and Waffles como ‘mamertos’ y destacó su labor.



“Ahora la mamertería quiere cancelar a Crepes and Waffles por financiar organizaciones Provida. Sí, a Crepes que se caracteriza por emplear y brindar oportunidades a cientos de madres cabeza de hogar. Crepes ha hecho más por la mujer colombiana que los colectivos feministas”, trinó el joven en respuesta de una usuaria de la red social Twitter.



(Puede leer también: Abecé de la nueva ley de desconexión laboral que aprobó el Congreso)