Platzi, una startup colombiana, anunció oficialmente este jueves 28 de abril que será la primera Edtech en lanzar un satélite al espacio. La hazaña se realizará de la mano de FOSSA Systems.



Platzi creará una serie de cursos relacionados con la tecnología satelital para que sus alumnos puedan dominar un área que cobrará relevancia en los próximos años.

Con esta noticia, la exploración espacial ha dejado de ser una idea lejana para Latinoamérica. Es más, con el paso de los años más latinos se unen a áreas de investigación espacial y lideran programas en la Nasa.



Durante lo que falta de este año, la compañía se dedicará a la construcción y pruebas del satélite. Se tiene previsto que, para marzo de 2023, esta empresa colombiana se sume a la conquista del espacio y sea la primera compañía en mandar un dispositivo de tecnología educativa.



🚀 ¡Platzi lanzará UN SATÉLITE AL ESPACIO! 🚀



Somos la primera EdTech en ir al espacio y queremos que TÚ hagas parte de este proyecto 💚



Únete a las actividades en vivo, contenido exclusivo y más sobre el proyecto espacial ⬇️https://t.co/R9aUWndkKa pic.twitter.com/95bfc3si9E — Platzi (@platzi) April 28, 2022

¿Para qué se realizará el lanzamiento?

Según un comunicado de la empresa, “el lanzamiento de este satélite es el inicio de un programa de varias etapas con el que Platzi, la plataforma de educación profesional enfocada en tecnología más grande en español, planea preparar a sus estudiantes para que se adentren en la exploración espacial y logren comunicarse con un satélite en el espacio”.



Se espera que, para finales de este año, Platzi tenga una serie de cursos relacionados con el espacio, con IoT (Internet of Things) y comunicación de radio con el satélite.



De hecho, cuando el dispositivo se encuentre en órbita, los alumnos podrán explorar las alternativas de comunicación y adelantarse así a las nuevas tendencias.



“Al lanzar el satélite, hacemos el reto un poco más interesante, y ayudamos a abrir la imaginación de nuestros estudiantes y a mirar hacia arriba, más allá de la atmósfera. Con esto demostramos que la exploración espacial es cada día más accesible”, asegura Sebastián Delmont, dean of Computing and Technology de Platzi.

¿Dónde llegará el satélite?

Según el comunicado de Platzi, el satélite será lanzado a una órbita clasificada como “polar”, ubicada a unos 500 kilómetros de altura. El dispositivo estará en órbita, aproximadamente, durante dos años.



La compañía asegura que el satélite rodeará la tierra y pasará por el mismo punto cada 10 horas. Cuando expire su tiempo de vida útil, el objeto espacial empezará a caer y al entrar a la atmósfera se desintegrará.



“En años recientes, el progreso de miniaturización de tecnologías, por un lado, y la reducción de costos de lanzamiento por el otro, ha hecho que la posibilidad de poner un satélite en órbita deje de ser dominio solo de gobiernos o grandes empresas. Esto va a ir abriendo la puerta del espacio a más proyectos de emprendimiento y queremos asegurarnos que nuestra comunidad esté preparada para estas oportunidades”, señaló Ingrid Zuñiga, Head of Comms & PR en Platzi.

¿Cuál es la empresa que acompañará a Platzi en el lanzamiento?

El gran logro de esta startup estuvo acompañado de FOSSA Systems, una empresa española de investigación y desarrollo espacial fundada por Julián Fernández, un experto en esta materia.



Es más, en enero de 2022, FOSSA Systems lanzó sus seis primeros picosatélites y afirman que para finales del 2023 tendrán una constelación completamente operativa.



Esto, sin duda se debe al arduo trabajo de la compañía. Julián Fernández, por su parte, es un joven que desde los 15 años se interesó por la exploración espacial y doce meses más tarde logró poner el primer picosatélite español en órbita.



“Democratizar el acceso al espacio y a las comunicaciones IoT es nuestra razón de ser. Es por eso que en FOSSA estamos encantados de poder formar parte de proyectos como el de Platzi, acercando nuestra tecnología y servicios a profesores y estudiantes. Entidades con ideas innovadoras y con ganas de cambiar la manera de hacer las cosas, como Platzi, son las que consiguen revolucionar el futuro y junto a ellos podremos acercar el NewSpace a las nuevas generaciones”, afirma Julián Fernández, CEO y Co-Fundador de FOSSA Systems.

