Divercity quiere llevar su esencia a todos los rincones del país

Con estrategias como el parque viajero y ajustes a su modelo de servicio, la marca de entretenimiento familiar Divercity le apunta a un incremento de visitantes mediante la puesta en marcha de un esquema de puertas abiertas en Medellín y el ofrecimiento de paquetes diferentes al brazalete en la sede de Bogotá.

Iván Taboada, gerente de Mercadeo de la compañía, explicó las expectativas que tienen en sus diferentes mercados.

¿Cuáles son los cambios que comienzan a implementarse?

El centro comercial Santa Fe recibe unos 1,4 millones de visitas al mes, en promedio, mientras tiene unos 500.000 visitantes únicos, los cuales los hemos tenido allí. Pero ir a Divercity es una actividad programada de tres, cuatro horas o todo el día. Ahora, les estamos diciendo a esos visitantes que entren y conozcan desde 6.900 pesos.



Ahí ya no vas a tener un pasaporte de todo el día, sino que vas a poder entrar a un solo juego o a un paquete de juegos. Comenzamos a impulsar esto porque nos dimos cuenta que aún muchas personas no conocen Divercity.



¿Qué expectativas tienen?

Ya graduamos dos generaciones. El parque, este año, en agosto, está cumpliendo 13 años. Aquellos que nos conocieron ya están en la universidad, y los perdimos porque no teníamos entretenimiento familiar para ellos.



Con la zona de entretenimiento denominada FEC (Family Entertainment Center) los estamos reuniendo para que puedan compartir con sus hijos.

¿Cuánto han invertido en la renovación?

Ahora estamos cerca de los 500 millones de pesos. En Medellín, ahora tenemos un parque de puertas abiertas como una estrategia para que las personas paguen por lo que quieran consumir.



Tenemos un mercado en las personas que van todo el día, pero hay otras que van con otra visión al centro comercial. Ya lo lanzamos en Guatemala y funcionó muy bien. Y la venta del pasaporte 'full' no se cayó.



¿Y cuánto subió en ese país el tráfico?

Teníamos unas 400.000 personas en el parque al año, y ahora estamos en casi un millón al año.



¿El cambio de esquema para los adultos ya está implementado en todos los parques?

Iniciamos la prueba piloto en Guatemala con puertas abiertas, que es lo que hicimos ahora en Medellín.



En Bogotá, se están replicando las buenas prácticas de cada uno de los parques.

También, el año pasado hicimos el lanzamiento de Divercity Viajero, con el cual vamos a estar en Cali, en Manizales, en Ibagué y con unos proyectos pequeños en Cartagena, este año. El objetivo es llevar la esencia de Divercity a cada uno de los rincones del país.

¿Qué metas tienen de público en Colombia?

En promedio estamos en 400.000 personas en Bogotá; en cerca de 250.000, en Medellín; Barranquilla, en un promedio de 250.000 personas, y la idea es superar el millón trescientos mil con Divercity Viajero.



Por ejemplo, en Bogotá la idea es pasar a 700.000 personas, que es totalmente factible y ya lo empezamos a ver. Y en Medellín, la idea es que se duplique lo que resta del año.



¿Cómo es el perfil de los nuevos papás?

Los que son papás y están entre los 25 y los 35 años no nos conocen. Ahora queremos promover que los adultos puedan vivir la experiencia para que la gente se entere de lo que hay. Existe una zona para que los más pequeños puedan compartir e interactuar con sus papás.



¿Ven potencial de abrir en otras ciudades?

Nos están pidiendo en Cali y Cúcuta.



¿Cuánta gente trabaja en la compañía?

En Bogotá, 200 personas; en Medellín, 100; en Panamá estamos sobre los 120, y en Lima, 120. Somos el primer trabajo de muchos profesionales que trabajaron, ahorraron y pagaron sus estudios.

