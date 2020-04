‘Pico y cédula’ en Colombia: ciudades donde aplica la medida

Con la rápida expansión del coronavirus en Colombia, gobernaciones y alcaldías de diferentes regiones del país han optado por implementar el ‘pico y cédula’. La medida busca regular los horarios y días en los que los ciudadanos pueden salir de sus casas, de acuerdo con los últimos números de su documento de identidad, para hacer alguna vuelta.

En la mayoría de ciudades principales del país la medida fue adoptada para no congestionar los supermercados y establecimientos que aún se encuentran disponibles en medio de la cuarentena obligatoria. El incumplimiento de la medida podría acarrear sanciones monetarias.

Este es el panorama de la implementación de esta norma en los diferentes departamentos del país.(Si nos visita desde la app vea una infografía de los departamentos que han aplicado la medida aquí)

Medellín

En la capital de la antioqueña la medida empezó a regir desde el jueves 2 de abril, según lo declaró Daniel Quintero, el alcalde de Medellín. Para este caso, solo un miembro de cada familia podrá salir dos veces a la semana entre las 7:00 a.m y 8:00 p.m. El no cumplimiento de lo decretado, implicaría una sanción de hasta 932.000 pesos para el ciudadano.

Sandra Rengifo, habitante de la ciudad, considera que la medida es “un parte de tranquilidad para aquellos que su 'chip' les dice que deben ser autosuficientes”. Sin embargo, manifiesta que la modalidad de domicilios se debe potenciar mucho más para evitar que la gente salga

Alejandro González, profesor en la Universidad de Antioquia, percibe el ‘pico y cédula’ como una medida “imprecisa e insuficiente” para evitar que las personas salgan a la calle. A su vez, dice que no contempla las distintas necesidades de los hogares en Medellín y es errónea en la selección de números, pues se asume que estos “siempre van a estar presentes en todas las familias”.



Cali

En la ‘sucursal del cielo’, la medida comenzará a regir el lunes 6 de abril de 2020, confirmó Carlos Alberto Rojas, Secretario de Seguridad en la ciudad, quien en principio había anunciado la implementación de esta norma desde el viernes 3 de abril. La medida aplica para el uso de establecimientos de comercio que ofrecen productos básicos de la canasta familiar y establecimientos bancarios. En Cali solo se anunció su uso de lunes a viernes.

Juan Manuel Leal, habitante de Cali, considera el ‘pico y cédula’ como una buena medida porque siente que “va a ayudar a controlar mejor los movimientos y a que le propagación del virus se mitigue”. Otros usuarios en redes han manifestado que la medida podría llevar a aglomeraciones debido a que muchos saldrán a realizar las diligencias necesarias el día que les corresponda con su cédula.

Cundinamarca

A pesar de que la capital del país es de las pocas ciudades principales en Colombia que no ha implementado la medida, en el departamento de Cundinamarca son varios los municipios que se acogieron al ‘pico y cédula’.

En Soacha, por ejemplo, la medida se implementó desde el 26 de marzo buscando reducir aglomeraciones en TransMilenio y en los diferentes supermercados ubicados en el municipio.



Juan Pablo Tapia, habitante de Soacha, afirma que la medida ha funcionado al disminuir el flujo de personas que usualmente transitan allí. Sin embargo, todavía es posible ver familias o parejas en los supermercados sin acatar la norma, comenta el joven.

En Sesquilé, desde el 1 de abril implementaron la medida desde la 6:00 a.m hasta las 7:00 p.m todos los días. Alejandro Acosta, habitante del municipio, reconoce que los controles respecto a las cédulas no han sido muy rigurosos, pues en varios establecimientos no se la solicitaron al comprar y en otros solo le preguntaron su número sin exigirle el documento en físico.

En Cajicá, desde el 25 de marzo, la Alcaldía inició la implementación de la medida que rige todos los días. Marisol Méndez, habitante del municipio, declaró que hasta el momento varias personas han sido amonestadas por el incumplimiento de la norma, ya que “no lo toman con seriedad”.

Ibagué

Desde el 25 de marzo, Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué, anunció el comienzo de la medida que rige todos los días de la semana, incluyendo festivos. En la capital del Tolima, solo una persona del núcleo familiar puede salir y debe cargar su cédula original para poder comprobar el cumplimiento de la norma.

Paula Bustos, habitante de la ciudad, considera que la medida era muy necesaria y destaca la eficiencia de los supermercados en la zona: “Solo permiten que entren de a dos personas y exigen que se conserve la distancia en las filas”. Sin embargo, destaca que se tiene que esperar un buen tiempo para entrar y “siempre hay mucha gente esperando”.

Tunja

Desde el 24 de marzo, la capital del departamento de Boyacá fue una de las primeras ciudades en adoptar la medida. El ‘pico y cédula’ aplica todos los días de 8:00 a.m a 6:00 p.m. Los tunjanos solo pueden salir a realizar compras en supermercados, farmacias, plazas de mercado o realizar trámites en la EPS y entidades bancarias.

Natalia Rodríguez, habitante de la ciudad, percibe que la medida ha funcionado, pues se ha disminuido el flujo de personas en la calle. Eso sí, considera que muchos de los habitantes no son conscientes y salen de su casa sin ser “estrictamente necesario”. También reconoce que las autoridades están siendo exigentes en los controles y el acceso mesurado a los establecimientos permitidos.

Santa Marta

La alcaldesa, Virma Johnson, decretó el inicio del ‘pico y cédula’ desde el 28 de marzo. La norma aplica para salir a hacer compras de alimentos en supermercados y centros de abastos. Durante toda la semana los samarios pueden abandonar sus lugares de residencia dos días de acuerdo a su número de cédula.

Ileana Correa, habitante de Santa Marta, afirma que la medida ha sido efectiva y la mayoría de calles están vacías y solo se pueden ver algunas personas limpiando vidrios en los semáforos. En los supermercados se están tomando las disposiciones necesarias, pues se está dejando ingresar a las personas conforme vayan saliendo otras.

Cartagena

La ‘ciudad amurallada’ decretó la medida desde el jueves 2 de abril hasta el 13 de abril, día que finalizaría la cuarentena obligatoria en el país. El ‘pico cédula’ va a regir desde las 6:00 a.m hasta las 4:00 p.m todos los días con el último número de cédula del ciudadano. Los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores de 70 años y enfermos con tratamientos especiales que necesiten salir de su casa deberán ir con un acompañante.

Popayán

La medida fue implementada por la Alcaldía desde el 24 de marzo hasta el 13 de abril. El ‘pico y cédula’ rige todos los días y cuenta con dos horarios: mañana y tarde. Felipe Dueñas, habitante de Popayán, afirma que la medida ha sido eficiente, ya que el centro de la ciudad está vacío la mayoría del tiempo y los supermercados están exigiendo con rigurosidad la cédula. A aquellos que se encuentren fuera de su horario, les han restringido el ingreso.

MARIANA GUERRERO

Tendencias EL TIEMPO

Escuela de Periodismo de EL TIEMPO