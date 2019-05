La Oxy, operador de Caño Limón, se crece con exploración en el mar

Una millonaria inversión en el sector minero-energético para la búsqueda de petróleo y gas en aguas profundas y ultraprofundas del mar Caribe colombiano se confirmaría en los próximos días por parte de una de las multinacionales de vieja data en el país.



Se trata de 600 millones de dólares que llegarán por cuenta de cuatro bloques de evaluación técnica, que pasarán a convertirse en áreas de exploración y producción, hoy en cabeza de la estadounidense Anadarko, firma que selló el acuerdo para su compra por parte de la también norteamericana Occidental Petroleum Company (Oxy).

Tras la millonaria transacción, por 38.000 millones de dólares, una presentación, que en días pasados puso a rodar la Oxy entre inversionistas y analistas, ya incluye los cuatro bloques en Colombia e, incluso, los considera como activos de exploración de aguas profundas en América del Sur.



Se trata de los bloques COL-1, COL-2, COL-6 y COL-7, que sumados tienen una extensión de 4,6 millones de hectáreas, localizados al norte de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

El presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli, le dijo a EL TIEMPO que confía en que el cambio del tipo de contrato, con el cual protocolizarán compromisos de inversión, se defina pronto, y más ya en manos de una empresa que ha elevado su apuesta en Colombia, tras firmar acuerdos con Ecopetrol para implementar técnicas de recobro mejorado en el campo La Cira-Infantas.



Lo anterior ensancha además la operación en Colombia de Oxy, muy conocida por la explotación del campo Caño Limón, que en los años 80 permitió recuperar la autosuficiencia del país, fue el de mayor producción y hoy, a pesar de estar en su fase de baja oferta, produce más de 21.000 barriles diarios de crudo.



En todo el departamento de Arauca, los campos operados por esta compañía produjeron en promedio 46.725 barriles por día en el 2018, según cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.



Según Occidental de Colombia, de los 52.018 barriles que produjeron los campos de Arauca entre enero y abril, su participación fue de 17.858 barriles, mientras que de los 44.708 barriles diarios producidos en las áreas en alianza con Ecopetrol en el Magdalena Medio, en el mismo período, su cuota fue de 15.050 barriles diarios.



Morelli, quien participó la semana anterior en la Conferencia 23 de Geopolítica y Energía del Institute of The Américas, en San Diego, California, recordó que también están en marcha cinco contratos más de exploración costa afuera, suscritos por Ecopetrol (1), Shell-Noble Energy (2), ExxonMobil- Repsol (1) y Repsol-Ecopetrol (1).



Dichos acuerdos representan otros 900 millones de dólares de inversión en exploración off shore, quedando pendiente el de Anadarko, luego de que protocolice en Colombia el paso de estos activos a nombre de la Oxy.



El funcionario agregó que entonces las inversiones en la fase exploratoria de los bloques costa fuera colombiana representarán inversiones en cuatro años, por 1.500 millones de dólares. Dicho plan también pone a la industria local en un sector promisorio, pues Brasil, que entró a finales de los 70 al negocio, extrae hoy el 46 por ciento de su producción de dicho tipo de campos, otro tanto del presal (capa profunda debajo del lecho marino), donde hay participación de Ecopetrol, y solo el 8 por ciento de taladros están en tierra.

Desde abajo

El experto brasileño Nelson Narciso le dijo a este diario que fue difícil porque se partía de cero, a pesar de que ese tipo de exploración y producción llevaba varios años en otras naciones. “El off shore y el presal son el futuro de la industria”, dijo el experto durante una intervención en uno de los talleres de la cumbre del Institute of The Américas.



Un lugar off shore puede, además, producir en ese país hasta el 92 por ciento de los barriles diarios de crudo de varios de cientos de pozos en tierra.



Tras la fusión entre Oxy y Anadarko, los contratos de evaluación técnica que posee en aguas colombianas esta última, que es la que se fusionará, pasan a ser de exploración y producción (E&P), y se sumarían a los esfuerzos del país por incorporar nuevas reservas de gas y petróleo provenientes de la perforación en el océano.

Aspectos por definir

Pero uno de los factores por determinar es la posible entrada de socios a los bloques que reciba la Oxy, toda vez que en la mayoría de estas áreas en el mundo la búsqueda de nuevos recursos de petróleo y gas se hace uniendo esfuerzos, dados los altos requerimientos de capital que esto supone.



En la industria petrolera se calcula que la perforación de un solo pozo exploratorio en el mar puede costar unos 100 millones de dólares. “Inclusive Ecopetrol está muy entusiasmada con este tipo de exploración”, agrega Morelli.



También considera que la inversión off shore genera un aumento de inversión en la costa, que influirá positivamente sobre mano de obra en la región, proveedores y, en general, el empleo.



Además de ser socia de Ecopetrol en Caño Limón y en La Cira-Infantas, Oxy tiene alta experiencia en yacimientos no convencionales.



Dicha empresa produce 658.000 barriles de petróleo por día a nivel mundial y sus reservas suman 2.700 billones de barriles, por encima de las que reportó Colombia el año pasado, que cerraron en 1.958 millones de barriles, según la ANH. En total, Oxy opera 21 campos, a través de cuatro contratos, y 20 de gas, según informes de la ANH.

ROLANDO LOZANO GARZÓN

Enviado especial a La Jolla (California) - Estados Unidos

@RolandoLozano3

*Por invitación de The Institute of Americas​