El presidente Gustavo Petro citó a una reunión mañana miércoles, a las 9:00 de la mañana, para tomar decisiones sobre la situación que se está viviendo actualmente en el país luego de que Viva Air anunciara la suspensión temporal de sus operaciones.



El anuncio lo dio a conocer el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, al término de la reunión que sostuvo con la Aeronáutica Civil y su equipo asesor. Dijo que estas medidas serán de carácter en nacional por parte del presidente Petro y del Gobierno como tal.



"El gobierno del presidente Gustavo Petro está tomando medidas para cuidar y salvaguardar los derechos de nuestros pasajeros. Hemos venido implementando acciones con otras aerolíneas para que puedan retornar a sus lugares de destino o salir hacia dónde van", agregó el funcionario.



Adicionalmente, manifestó que con el Ministerio, la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio hemos venido tomando una serie de decisiones.



El ministro Guillermo Reyes también aseguró que los trabajadores de Viva Air y los más de 1 millón de pasajeros que compraron tiquetes con esta aerolínea pueden "estar tranquilos" porque entre hoy y mañana se tomarán "decisiones de fondo para salvaguardar sus derechos".



Adicionalmente, el funcionario aseguró que le ha pedido a la Aerocivil una decisión pronta respecto a la integración de Avianca y Viva Air porque "no tomarlas puede generar consecuencias más nefastas".



"Esto no da tiempo. Mañana esperamos darles decisiones definitivas a los colombianos, y a los usuarios de Viva le pedimos un poco de paciencia", señaló.



¿Qué está pasando con Viva Air?

En la noche de este lunes Viva Air anunció repentinamente que suspendía todas sus operaciones, dejando a cientos de pasajeros esperando en los aeropuertos tanto nacionales como internacionales.



La aerolínea dijo que esta decisión se tomó por la inviabilidad financiera y operacional que presenta, producto de la falta de definición oportuna de la Aeronáutica Civil frente a la integración empresarial con Avianca.



"Viva no tomó este paso drástico como estrategia para presionar al Gobierno, se tomó porque, como les hemos avisado a los públicos de interés por meses, nuestra realidad es que estamos en crisis financiera", dijo la compañía.



Además, aseguró que esta no es una noticia que pueda sorprender a nadie en el interior del Gobierno Nacional porque con "total transparencia" ha venido entregado información financiera y operativa a la Aerocivil en más de cinco ocasiones en los últimos siete meses.



La compañía también aseguró que altos funcionarios del Gobierno Nacional sabían de primera mano de esta decisión no solo por las súplicas hechas por Viva en los días y horas antes de ser tomada, sino también por las múltiples comunicaciones en las cuales se había expresado desde hacía meses la gravedad e inminencia de esta decisión.



La Superintendencia de Transporte aseguró que adelantará las investigaciones pertinentes ante el incumplimiento de los derechos de usuarios por Viva Air, a la que le pidió que cumpla con los contratos de transporte pactados con los usuarios.