Este lunes se llevó a cabo la primera reunión de las comisiones negociadores de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera (USO) para acordar la firma de una nueva Convención Colectiva de Trabajo (CCT) que permita brindarles más beneficios a los empleados de la petrolera.



Esta negociación se realizará teniendo como base el pliego de 98 páginas radicado por la USO en días pasados y que contiene 101 peticiones; de las cuales, 20 son nuevas y 81 se refieren a artículos existentes.



Inicialmente, Ecopetrol y el sindicato tendrán 20 días para lograr un acuerdo mutuo respecto a estas peticiones, como parte de la etapa de arreglo directo. De no ser así, podrán hacer una prórroga por otros 20 días.

Las propuestas que está haciendo el sindicato no solo cobijan a los empleados directos de Ecopetrol y sus filiales, sino a los trabajadores de empresas tercerizadas y familiares. Y aunque han surgido versiones de que este pliego podría costar 41 billones de pesos, el presidente de la USO, César Loza, desmintió esta cifra.



Tanto Ecopetrol como el sindicato aseguran que aún no se ha estimado cuánto podría costar este pliego de peticiones. "La USO no pretende quebrar Ecopetrol", dijo Loza.



Sin embargo, durante la Asamblea de Accionistas del pasado 30 de marzo, Saúl Kattan, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, señaló que, aunque "todos los temas sean válidos e importantes, si nosotros cedemos en todo, el otro año no habría dividendos para los accionistas".

Foto: Jaime Moreno. Archivo EL TIEMPO

Vale la pena recordar que la CCT que se firmó en el 2018 y que perdió su vigencia el pasado 31 de diciembre costó 180.000 millones de pesos. Además, en el 2022 los costos laborales de Ecopetrol representaron el 1,4 por ciento (2,2 billones de pesos) de sus ingresos.



El sindicato busca que los contratos sean a término indefinido para todos los trabajadores y que se mejoren las condiciones laborales de los empleados tercerizados, que representan más del 75 por ciento de la nómina de la compañía.



Por ello, piden que la jornada nocturna comience a las 6 p. m. y que todo el personal de la empresa se contrate de forma directa, por lo que la nómina convencional podría incrementarse en al menos 2.000 trabajadores.



Además de un bono por la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo, equivalente a cinco salarios básicos convencionales mensuales del 2023, que es diferente al salario mínimo que aplica para todos los colombianos.



También, y en línea con lo que dijo el presidente Gustavo Petro, la USO pide tener un asiento en la junta directiva a partir del primero de enero de 2024 de un representante de los trabajadores.

Ecopetrol fue fundada por la insurrección de los obreros petroleros de Barrancabermeja el 9 de abril de 1948. A ellos se debe esta empresa. No entiendo por qué, siendo una orden presidencial, los trabajadores de Ecopetrol no son parte de su junta directiva. — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 9, 2023

Igualmente, que no se vendan más acciones de Ecopetrol ni de ninguna de sus filiales y que no se creen más filiales y que en un año se disuelvan Reficar, Hocol, Esenttia y Cenit para que los activos pasen a Ecopetrol.

"Efectivamente, estamos en un gobierno de cambio que ha prometido y está trabajando en profundas transformaciones. Hay que comprender que las transformaciones que representan cambios profundos al interior de la sociedad no son fáciles", aseguró César Loza.



Otras de las peticiones es que Ecopetrol siga liderando la transición energética y que se implemente una transición socio económica en los territorios que hoy dependen de la explotación de hidrocarburos.



Para ello, se propone destinar el 2 por ciento de los ingresos operacionales de Ecopetrol para investigación y desarrollo de proyectos de energías renovables.



A esto se suma la propuesta de crear un Fondo Económico para la Transición Energética que se constituiría con una base de 5.000 millones de pesos y hacia adelante se alimentaría con un dólar por cada barril de crudo que extraiga Ecopetrol y con el 5 por ciento del valor de cada nuevo contrato exploratorio que firme la empresa en el país.



"Nos interesa desde la USO que la empresa no pierda su naturaleza, que Ecopetrol siga buscando petróleo y gas natural, necesitamos una empresa robusta que garantice la soberanía energética y el abastecimiento de combustibles para todo el país", señaló el presidente de la USO.



Foto: Archivo EL TIEMPO

Otras peticiones del sindicato a Ecopetrol

- Disminuir el horario laboral de 45 a 38 horas semanales.



- Aumento salarial para este año del 25,12 por ciento.



- El recargo nocturno (entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m.) se aumentará a 60 por ciento sobre el valor del trabajo diurno. Mientras que el recargo dominical será del 200 por ciento.



- Bono anual por las utilidades de Ecopetrol equivalente a cinco salarios promedio devengados por cada trabajador.



- Bono semestral de alto riesgo de 4,6 millones de pesos.



- Prima diaria de 75.960 para los trabajadores tercerizados que estén en campos de producción. En 2024 a este valor se le sumará el porcentaje de la inflación más siete puntos porcentuales.

- Incremento cercano al 35 por ciento en los subsidios de alimentación y los de transporte subirían 20,12 por ciento en el primer año de vigencia de la convención.



- Prima convencional de 30 días de salario ordinario, que se deben pagar en mayo y noviembre de cada año a los trabajadores tercerizados. Por el mismo monto será la prima de vacaciones.



- Dotación de hospitales al servicio de los empleados de Ecopetrol y compra de ambulancias.



- Créditos de libre inversión hasta por 23,2 millones de pesos sin intereses, pagaderos en 96 cuotas quincenales.



- Préstamos de vivienda de hasta 580 millones de pesos y créditos de 81,2 millones de pesos para proyectos de transición energética.



- Costear cursos de idiomas para pensionados, trabajadores y sus hijos, además de planes de educación para esposos, hijos (de hasta 27 años), padres y pensionados.



- 18 millones de pesos de manutención y alojamiento cada año para estudiantes de secundaria en el país y 32 millones de pesos si están en el exterior. Para estudios universitarios serán de 30 millones y 58 millones de pesos, respectivamente.



- Becas de pregrado para esposas(os) (125) de empleados y de posgrados para trabajadores (420) y para hijos y pensionados (225).



- La empresa asumirá el servicio de lavandería de la ropa de trabajo de los trabajadores en todos los campos de producción.



- Reconocer a directivos de la USO 6 tiquetes aéreos ida y regreso y 18 días de viáticos por mes. Aumentar su parque automotor en 10 vehículos por vigencia de la CCT.



- Destinar recursos para la remodelación de clubes de recreación para los trabajadores, recreación integral para trabajadores pensionados y sus familias.



- Viáticos para que trabajadores puedan acudir a citas médicas, al igual que los familiares que deban acudir a una cita fuera de su lugar de residencia.