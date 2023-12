Pese a ser una empresa estatal, ISA está creciendo más en Brasil que en Colombia

Brasil está viviendo un boom de transmisión de energía eléctrica que está siendo aprovechado por ISA desde hace varios años, a tal punto que sus operaciones en este país ya pesan más del 50 por ciento en el portafolio, superando la participación que tiene en Colombia.



Mientras que en el país, durante los dos últimos años, la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) no adjudicó ningún proyecto, en Brasil las subastas han sido constantes y esto le ha permitido ha ISA Cteep –su filial en territorio brasileño– consolidar un portafolio de 257 proyectos.



(Lea también: 'Es fundamental que se esté recuperando la certidumbre con empresarios': mincomercio)

Ya estamos bien consolidados y ha sido

una historia de éxito FACEBOOK

TWITTER

De este total, 250 son de refuerzos y mejorías para renovar activos que están operando desde tiempo atrás, los cuales representan inversiones por más de 1.000 millones de dólares, que se ejecutarán en los próximos cinco años.



Los otros siete son proyectos que se ha ganado la compañía en las subastas que realiza la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de Brasil en meses fijos y que muy rara vez se modifican. Actualmente están en ejecución y representan inversiones por 2.000 millones de dólares en cinco años.



"Ya estamos bien consolidados y ha sido una historia de éxito. De la mano de esto, las mayores oportunidades están aquí porque los mercados son muy cíclicos. Adicionalmente, la regulación es bastante estable", destaca Dayron Urrego, director ejecutivo de Proyectos de ISA Cteep, sobre la operación de la empresa.

Facebook Twitter Linkedin

Dayron Urrego, director ejecutivo de Proyectos de ISA Cteep. Foto: EL TIEMPO

En junio de este año, la empresa se ganó tres grandes proyectos: Serra Dourada, Itatiaia y Água Vermelha, que se suman a Minuano, Riacho Grande, Jacarandá y Piraquê, adjudicados en años anteriores. Todos suman 2.700 kilómetros de líneas de transmisión, que se construirán en varios estados de Brasil.



Esto se suma a que ISA Cteep construyó el primer proyecto de almacenamiento de energía en baterías a gran escala en el sistema de transmisión brasileño. Cuenta con 30 megavatios de potencia y evitará la emisión de 1.194 toneladas de CO2 en dos años de operación.



Esta es una iniciativa que le propuso la empresa a Aneel y durante su primer año de operación –se inauguró en noviembre de 2022– ha cubierto los picos de demanda de electricidad que la red no consigue atender en la Costa Sur del estado de São Paulo, beneficiando a alrededor de dos millones de personas.



(Lea también: Subsidio de gasolina para taxis será por una sola vez: esto dice decreto del Gobierno)

Facebook Twitter Linkedin

Proyecto de almacenamiento de energía en baterías a gran escala en el sistema de transmisión brasileño. Foto: ISA Cteep

Además, este sistema de baterías es un laboratorio muy importante para el sector porque se podría replicar en otras zonas del país o en Colombia y porque podría prestar otro tipo de servicios que están en estudio actualmente.



Dayron Urrego asegura que el crecimiento que ha tenido la compañía, pues hoy en día transporta cerca del 19 por ciento de la energía eléctrica que se produce en el país y el 98 por ciento de la que se consume en São Paulo, es el resultado de la necesidad que tiene Brasil de expandir sus redes de transmisión para responder ante el gran crecimiento que se está viendo en generación de energía solar y eólica en la parte norte.



Pero también ha ayudado considerablemente el esquema de licenciamiento ambiental que se tiene y el hecho de que los conflictos con las comunidades vecinas a los proyectos no son tan frecuentes ni tan profundos como sí ocurre en territorio colombiano.

Facebook Twitter Linkedin

ISA Cteep Foto: EL TIEMPO

En la medida en que los proyectos van entrando en operación vamos viendo otros lotes FACEBOOK

TWITTER

Lo que viene en 2024

Para 2024 se espera la llegada del nuevo presidente de ISA tras la salida de Juan Emilio Posada el próximo 2 de enero, pero en ISA Cteep no se prevé ninguna "mudanza" de prioridades de inversión ni en la forma en que se está operando la empresa, debido a la solidez de su gobierno corporativo.



En ese sentido, la compañía tiene pensado participar en la subasta que realizará Aneel en marzo del próximo año, pero le apostará a proyectos medianos y pequeños "porque ya tenemos un portafolio muy grande. También evaluaremos por cuántos iremos en septiembre", manifestó el director ejecutivo de Proyectos de ISA Cteep.



"Nuestra meta no es tener cierta participación en el mercado, sino evaluar en cuáles lotes podemos ser competitivos y cuáles tienen o no sinergia con los activos existentes. En la medida en que los proyectos van entrando en operación vamos viendo otros lotes para no traer riesgos", agregó.



(Lea también: Gabriel Melguizo fue nombrado presidente (e) de ISA a partir del 3 de enero)

Facebook Twitter Linkedin

Foto: EL TIEMPO

Otro objetivo de la empresa es la subasta de reserva por capacidad que se hará el próximo año con el fin de asegurar cierta cantidad de energía por un determinado tiempo para atender el consumo de los brasileños. Para esto hay diferentes alternativas y una de ellas es un sistema de baterías.



La empresa ya está estructurando un proyecto y estudiando en qué partes del país se podría proponer esta solución, aunque también está a la espera de que Aneel defina la regulación respectiva.



Tras el éxito que ha tenido ISA Cteep en Brasil desde el 2006 cuando fue privatizada por el Gobierno brasileño, Dayron Urrego señala ciertos aspectos que se deberían tener en cuenta en Colombia para viabilizar los proyectos de transmisión de energía, pues actualmente todos los que están en ejecución registran retrasos de hasta 8 o 10 años.

Facebook Twitter Linkedin

ISA Cteep Foto: EL TIEMPO

Incluso, Colectora, que evacuará la energía eólica que se generará en La Guajira, tardó cinco años en el proceso de consulta previa y su entrada en operación se aplazó para 2025.



Dice que el éxito en el desarrollo de este tipo de proyectos depende mucho del licenciamiento ambiental, porque es uno de los aspectos que más está afectando los cronogramas y costos, por ello, es clave "revisar muy bien y prepararse para el licenciamiento de los proyectos, no solo de transmisión sino de todo el sector eléctrico". También es importante la estabilidad en la regulación.



Adicionalmente, Urrego señala que dentro del planeamiento a futuro de la expansión se pueden considerar nuevas tecnologías como las baterías, que tienen una variedad de usos para asegurar la confiabilidad del sistema.



LINA QUIROGA RUBIO

deiqui@eltiempo.com