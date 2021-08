Multa a Pepe Ganga por infringir los derechos de los consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 227 millones de pesos a Pepe Ganga por infringir los derechos de los consumidores. Según el organismo, la empresa incumplió con los tiempos de entrega, tuvo fallas en la información de precios y vulneró el régimen de promociones y ofertas.



(Le puede interesar también: Multa a Movistar por información y publicidad engañosa en plan de pago)

En concreto, la SIC comprobó que Pepe Ganga no dio a conocer los precios de algunos de sus productos y no informó del número de unidades disponibles dentro de la publicidad emitida en diferentes canales de comunicación para las promociones “Aniversario todo el almacén 40 % DTO” y “Fin de semana de locura 30 % descuento en toda la tienda”.



Ello a pesar de que las mismas fueron sometidas a la condición “hasta agotar inventario”. Según la SIC, tenía la obligación de informar a los consumidores del número de unidades disponibles para abastecer la oferta.



Además, la entidad indicó que en un amplio número de casos incumplió con los tiempos de entrega previamente informados a los consumidores. Según la SIC, ello constituye una falla en la calidad del servicio posventa y, en consecuencia, una vulneración a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1480 de 2011.



Igualmente, se acreditó que incumplió la normativa relacionada con la información pública de precios, esto es, el artículo 26 del Estatuto del Consumidor, pues en varios productos no informó de manera visible el precio de los mismos.



(Puede leer también: Millonaria multa por publicidad engañosa en productos de Dove y Pond's)



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS