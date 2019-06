'Tenemos que llevar ahorro pensional a lo primero en la tabla’

Con una nueva estrategia de segmentación de sus afiliados, que pondrá en marcha desde el tercer trimestre, la administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir busca que estos hagan una acción específica de forma constante en busca de lograr su pensión al final de su vida laboral.



El presidente de la compañía, Miguel Largacha, dice que tanto personas de bajos ingresos como las de altos ingresos pueden tener espacio para subir su ahorro pensional.

¿Cómo están creando conciencia en los afiliados para que coticen a pensión y lo hagan desde jóvenes?



El primer concepto es la educación financiera en conocimientos básicos, pues el ahorro de hoy es la garantía de mañana. Estamos banalizando el mensaje porque entendimos que este es un diálogo técnico que tenemos que poner en palabras simples, cercanas y sencillas.



¿Qué estrategias tienen?

​

Hace cuatro años creamos la Familia Porvenir, algo cotidiano para que la gente pueda entender y verse reflejada. Con más de 200.000 visualizaciones de unos videos, lo hemos simplificado. Segundo, tenemos la Academia del Ahorro, algo absolutamente para 'dummies', y vamos a seguir con un programa de formación desde temprana edad. Tercero, tenemos muchas aplicaciones, como Luis Porvenir, para los 'millenials' y jóvenes profesionales. Esto los dirige y los lleva a ahorrar. En Colombia tenemos un mantra y es que como gano poquito no ahorro. Tenemos que llevar el ahorro a lo primero en la tabla. En Colombia, para la pensión llevamos en un fondo de pensiones el 11,5 por ciento de lo que se gana, pero la OCDE recomienda que sea el 18 por ciento.

¿Cómo lo están buscando?



Las tres maneras más básicas son cotizar regularmente, el mayor elemento para alcanzar los 23 años que se necesitan en un fondo de pensiones o los 26 en Colpensiones. Lo segundo, el monto de la cotización, para que la gente ahorre un poco más. Una persona de un salario mínimo está aportando 23.800 pesos mensuales para construir su pensión. Los de 25 salarios mínimos cotizan 590.000 pesos. En ambos casos podemos hacer un esfuerzo adicional y dejar de ir una vez al mes a un restaurante o dejar de tomarse una cerveza y poner esa plata para el ahorro.



¿Cuál es la tercera manera?

​

Cotizar por más tiempo. En los últimos 30 años ha subido la expectativa de vida en 10 años. En España, en el 2005 eran pensionados casi 700 mil con más de 85 años; al cierre del año pasado, más de un millón y medio.

¿Qué metas tienen con estas estrategias?

​

Para entender en qué situación se encuentra cada uno tenemos una estrategia que comenzamos en el trimestre próximo, la cual consiste en empezar a segmentar nuestros afiliados (casi 9,2 millones en pensiones).



Es decir, mirar quién tiene pocas semanas; quién, mucho capital, y según el corte de edad. Según eso, estamos propiciando una campaña para invitarlos a hacer una acción específica. Por qué no aporta un poco más una persona con buen nivel de ingreso, y una persona que tiene pocas semanas, que verifique su historia laboral.

La meta que sería más ambiciosa es que todos alcancen a pensionarse. Infortunadamente, no depende solo de nosotros, sino de la persona y de su empleador.

¿El mensaje transversal es subir el porcentaje de ahorro?

​

A los que tienen más de 40 años y pocas semanas cotizadas, les vamos a decir que si se van a Colpensiones no les conviene. Una persona con 50 años y menos de 700 semanas cotizadas muy difícilmente se podrá pensionar allá. Al que le pueda convenir le vamos a decir que sí, pero a los que no les vamos decir que este es su ahorro y que aporten más, pero si tristemente no se pueden pensionar, les tendremos un buen cheque. Y si quiere cobertura pensional les vamos a ofrecer un Beps con 20 por ciento adicional de la plata que tiene.



¿Qué busca la estrategia?

​

Ubicarnos en la meta, según el corte en el que estén, que más les conviene. Que quien tiene capacidad de ahorro ahorre un poco más; que a quienes les falten pocas semanas para alcanzar la garantía de pensión mínima los vamos a incentivar para que logren alcanzarla. También contamos con otras figuras como la pensión familiar. El camino es ubicarnos en la condición de nuestros afiliados para indicar a cada uno lo que le conviene.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO