Banco de Bogotá lanza una línea preferencial para pensionados

El Banco de Bogotá reforzó su estrategia de acompañamiento y protección de los adultos mayores, implementando una línea de atención exclusiva para recibir orientación, principalmente para la actualización de datos.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, la entidad financiera se ha encargado de la apertura de cuentas de ahorro a los pensionados de Colpensiones que a la fecha recibían su mesada a través de pago por ventanilla en la red de oficinas, sumado a la entrega sin costo de las respectivas tarjetas débito en el domicilio del pensionado.



Sin embargo, a causa de una gran cantidad de personas que no tienen actualizada la información de residencia, no ha sido posible hacer la entrega de la tarjetas a domicilio. Por lo tanto, con el fin de llegar a todos los pensionados del territorio nacional, el banco ha puesto a disposición de los pensionados la línea (1) 3820022, donde podrán actualizar sus datos.



“Queremos hacer un llamado a aquellos clientes pensionados que no han recibido la tarjeta de su nueva cuenta de ahorros para que se comuniquen con nosotros a la línea de atención preferencial (1) 3820022 y actualicen su dirección de domicilio", aseguró Rafael Arango, Vicepresidente de Banca Empresas del Banco de Bogotá.



(También puede leer: 'Banco de Bogotá trabaja por la recuperación del río Bogotá')





Por medio de la línea, personal especializado se encargará de orientar a estos adultos en la forma de acceder a su cuenta de ahorros y resolver sus inquietudes sobre productos financieros, canales de atención y demás solicitudes. La línea estará habilitada de lunes a viernes, desde las 8:00 am hasta las 5:30 pm.

"Máximo en cinco días después de recibir la actualización de la dirección, estamos en capacidad de hacerle la entrega, en la residencia del cliente, de su tarjeta débito", agregó Arango.

A la fecha, el Banco de Bogotá ha logrado entregar más de 6.700 tarjetas en el domicilio de los pensionados.



Adicionalmente, los pensionados en condiciones especiales mayores de 70 años podrán seguir haciendo uso del servicio en donde su “representante” o “apoderado” realiza el cobro de la pensión en la oficina de su preferencia. Asimismo, aquellos menores de 70 años que tienen cuenta de ahorros, pero no tienen tarjeta débito podrán solicitarla en la oficina más cercana a su residencia.

(Le puede interesar: 'Así será la atención al público en los bancos a partir de este lunes')



ECONOMÍA Y NEGOCIOS