Los pasos que deberá dar Avianca para salir de ley de quiebras

Aunque para muchos ha sido doloroso el nuevo rumbo del Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, al que debió acudir Avianca Holdings para garantizar su supervivencia, para las directivas de la compañía es la decisión más adecuada para el duro momento que vive la industria aeronáutica a nivel mundial.



El presidente de la compañía, Anko van der Werff, explicó en entrevista con EL TIEMPO qué es un esquema, al que también han ido grandes firmas de la aviación mundial en el pasado, como Delta, American Airlines y United Airlines, que en todos los casos mantuvieron la operación mientras reorganizaron sus finanzas.

El analista Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa, explica que la mayoría de empresas que cotizan en los mercados de acciones se acogen al Capítulo 11 en lugar de al Capítulo 7, porque el primero les permite administrar su negocio y controlar el proceso de bancarrota, y les da una ruta para rehabilitar una actividad.



Pero aclara que si bien bajo este esquema una empresa maneja su negocio para reorganizarlo y tratar de volverse rentable, las decisiones de negocios importantes las toma finalmente el tribunal de bancarrotas.



“A veces, la empresa hace funcionar un plan de manera exitosa para recuperar su rentabilidad; algunas veces, al final, se liquida”, señaló Ballén en un trino en Twitter.



Según explica Van der Werff, el proceso puede tomar unos 12 meses y consta de cuatro fases. En la primera, la compañía presenta una petición voluntaria para reorganizarse (la que se anunció el domingo pasado) y sobre la que, según confirmó la empresa el martes, las peticiones relacionadas con la presentación voluntaria de reorganización fueron aprobadas de forma provisional o final por la Corte del Distrito Sur de Nueva York.



Bajo este primer visto bueno, Avianca Holdings dijo que podrá cumplir compromisos laborales que se debían antes de la solicitud, lo que incluye ciertos salarios, beneficios u otro tipo de compensaciones, mantener el esquema de compensación de los empleados según sus prácticas normales y mantener sus programas de clientes durante todo este proceso.



Esto indica que, una vez los países comiencen a levantar las restricciones de viajes, los pasajeros podrán seguir organizando viajes y volando con Avianca.



“Entendemos que las primeras noticias sobre nuestra presentación voluntaria al Capítulo 11 pudieron generar cierta confusión, pero quiero ser claro en que lo único que pretendemos es proteger la continuidad de nuestro negocio”, agregó el directivo.



Explicó que en la segunda etapa se elaborará un nuevo plan para negociar condiciones con acreedores y otros interesados. En ese paso se debe finalizar el plan estratégico de negocio de largo plazo, que irá en función del regreso de los viajeros, algo aún incierto.



En la parte tres, la empresa presenta una declaración de lo que se propone para salir del Capítulo 11, y en la cuatro, la compañía sale como una entidad reorganizada, con las aprobaciones de las Cortes.

Proceso complejo

Quienes conocen de estos procesos explican que el tiempo puede ser mayor al año previsto, pues no solo se trata de reorganizar la operación, sino de materializar arduas negociaciones con acreedores, accionistas, empleados y entidades como la Dian. Según archivos de la época, el proceso anterior de reorganización tomó 21 meses y hubo seis prórrogas, pedidas por la empresa.



Ballén agrega que durante la bancarrota los tenedores de bonos dejan de percibir intereses y pagos de capital, y los accionistas se quedan sin dividendos. Para los primeros –agrega– es probable que reciban nuevas acciones a cambio de los bonos, bonos nuevos o una combinación de acciones y bonos.



Y a los accionistas es probable que el administrador fiduciario les pida que devuelvan sus acciones a cambio de una participación en la empresa reorganizada, porcentaje que puede ser más pequeño en número y puede valer menos, lo cual se explicará detalladamente en el plan de reorganización.



Y advierte que el tribunal tiene la facultad de decidir que los accionistas no reciban nada debido a que el deudor no es no solvente, condición que se determina por la diferencia entre el valor de sus activos y sus pasivos. “Si los pasivos son mayores que los activos, sus acciones tal vez no valgan nada”, agregó el analista.



En el documento de solicitud de acceso a la ley, que conoció EL TIEMPO, Avianca Holdings reportó activos por 7.273,9 millones de dólares y deudas por 7.268,7 millones de dólares.



Además, habrá que resolver compromisos pensionales, con la Dian y atender peticiones de prórrogas que la administración puede solicitar.

El impacto de tener en tierra los aviones

Según un reporte gerencial de la compañía, publicado el viernes en la noche ante la Superintendencia Financiera, los ingresos del primer trimestre sumaron 943,92 millones de dólares para un descenso del 18 por ciento frente a igual período de 2019, cuando sus ventas llegaron a 1.150,75 millones de dólares, en tanto que su nivel de caja y equivalentes de efectivo fue de 423,9 millones de dólares, un 45,7 por ciento más que al cierre del primer trimestre de 2019.



Además, en marzo el número de viajeros se descolgó un 53,3 por ciento, al totalizar 1,21 millones de pasajeros, cifra en la que la baja más fuerte se dio en el mercado internacional (57,9 por ciento de caída).



En todo el trimestre, de acuerdo con los datos de la empresa, el número de pasajeros

bajó un 22,7 por ciento, al ubicarse en 5,99 millones de viajeros.

