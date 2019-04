Papa John’s le saca ventaja a Jeno’s en mercado de las ‘pizzas’

Al tiempo que marcas líderes del negocio de la pizza se reestructuran y cierran locales para mejorar su competitividad, Papa John’s distancia a Inverjenos (Jeno’s) del segundo lugar del ranquin de ventas.



Jeno’s y su dueño, la española Telepizza, pasaron de 95 tiendas propias y franquiciadas en el 2016 a 83 el año pasado.

El grupo europeo sentó además un deterioro en sus libros por 5,8 millones de euros (20.900 millones de pesos) sobre la marca colombiana, debido a que firmó un acuerdo con la estadounidense Pizza Hut (la casa matriz) para que a partir del 2019, tome no solo las riendas de este sello estadounidense en Colombia, hoy bajo una franquicia de Barnard S. A. S., sino también las de Telepizza y Jeno’s.

Es decir, los restaurantes Telepizza y Jeno’s serán convertidos a la marca Pizza Hut en un plazo no superior a cinco años (la estadounidense tiene hoy 10 locales bajo este nombre en Colombia y vende unos 10.000 millones de pesos al año).



Asimismo, como parte del trato, la marca Jeno’s Pizza pasa de tener una vida útil indefinida a una estimada de 3 años. En el 2018, las ventas de la sociedad holding de Telepizza y Jeno’s en Colombia (Inverjenos) pasaron de 43.391 millones de pesos a 38.749 millones, una caída del 10,6 por ciento anual.



Además, la casa matriz reportó haber buscado un balance entre tiendas propias y franquiciadas, que ahora es casi del 50-50; en el 2016 era del 64 y del 36 por ciento.



En medio de esto, la compañía líder del negocio en el país es Gastronomía Italiana en Colombia –operadora de las marcas Archies y Domino’s y controlada por el grupo mexicano Alsea–, que el año pasado facturó 190.131 millones de pesos, con un descenso del 0,7 por ciento con respecto al 2017.



La segunda firma del ranquin es PJ Col, la franquicia de la estadounidense Papa John’s y que el año pasado alejó a Inverjenos del segundo puesto del escalafón, pues sus ventas aumentaron 32,7 por ciento, a 60.713 millones de pesos. Hace poco, PJ Col tuvo que salir a desmentir rumores de una eventual salida del mercado, pues tuvo pérdidas netas por 4.356 millones de pesos.



El vicepresidente de la unidad de Alimentos al Consumidor del Grupo Nutresa –que es el dueño de la franquicia–, Juan Chusán Andrade, dijo que están enfocando la estrategia en las marcas propias y en la expansión de la marca de 'pizza' de origen estadounidense.



Por su parte, la franquicia internacional Sky Rocket Pizza, que tiene un local en Colombia, se fijó el 2020 para acelerar el crecimiento en nuestro país.



El principal diferenciador de la marca es ofrecer un producto en forma de cono y dos modelos de comida rápida.



El apetito por este alimento no distingue país ni idiomas, pues más del 20 por ciento de los restaurantes del planeta son pizzerías, y, según Euromonitor International, en Colombia se estima que los establecimientos en donde se consume este producto son 2.105.



En América Latina, Colombia supera el volumen de ventas de comida, en comparación con el de Perú y Chile.



Además, se estima que el negocio de las cadenas de 'pizza' mueve cerca de 400.000 millones de pesos al año.



No obstante, según las cifras de Euromonitor, Colombia arroja un consumo per cápita anual de 8.791 pesos, aunque la informalidad es alta.



Juan Chusán, del Grupo Nutresa, añade que esta comida de origen italiano es una de las preferidas para consumir en familia, con los amigos, en pareja o solos, y su consumo va en aumento.

Hábitos de los consumidores

Según estadísticas, el 49 por ciento de los colombianos que piden pizza a domicilio lo hacen de tres a cinco veces al mes. Los viernes, sábados y domingos son los días de mayor compra. Y se come más en la comida que al almuerzo.



En el 2017, el consumo nocturno de pizza fue del 48 por ciento, contra el 37 por ciento al mediodía. La plataforma de pedidos en línea Domicilios.com señala que los consumidores que usan esta plataforma gastan en promedio 32.500 pesos al mes.



Además, Bogotá, Medellín y Cali son las tres ciudades que lideran el consumo, con el 76, 11,6 y 5,6 por ciento, respectivamente. Las mujeres son las que más consumen pizza, con 56 por ciento, frente al 43 por ciento de los hombres.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS