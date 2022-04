La disputa por la marca ‘Panamericana’, entre la librería y papelería que lleva ese nombre y el portal web de sátira política 'Actualidad Panamericana', tiene un nuevo capítulo. Este jueves la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resolvió negar la acción de cancelación de marca de propiedad que había radicado la librería y papelería en contra del portal web.



Esta es la tercera vez que que la SIC resuelve a favor de Actualidad Panamericana. Primero lo hizo con la oposición a la solicitud de registro, después con la acción por infracción marcaria y ahora con esta decisión.

En esta ocasión, la entidad informó en su fallo que pudo concluir que "la marca Panamericana sigue ostentando un estatus especial para identificar servicios de comercialización al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y material de oficina por cuenta de terceros".



También señaló que "la marca Panamericana es conocida nacionalmente y se encuentra excelentemente posicionada, dada su trayectoria, prestigio y buena reputación, debido a que se trata de una marca con una alta capacidad distintiva la cual ha sido muy bien manejada, por parte de su titular, quien la explota, la promueve, la protege y la proyecta constante y ampliamente".



El pleito radica en que la papelería y librería se opone a que el portal web Actualidad Panamericana pueda usar su nombre.



Sin embargo, la SIC aclaró que "no existe evidencia material documental tendiente a demostrar la dilución de la fuerza distintiva del sigo notorio, ni el aprovechamiento parasitario que la sociedad titular del registro que ahora se encuentra en trámite de cancelación".



Y ese sentido, consideró que "no se encuentran elementos que permitan concluir que existen dichos riesgos para la marca Panamericana, que ya ha sido declarada notoria".



Carlos Federico Ruíz, presidente fundador de Panamericana y solicitante de la acción de cancelación, podrá interponer un recurso de apelación en contra de esta decisión.



Cabe mencionar que Panamericana también presentó una demanda ante el Consejo de Estado en contra de la Superintendencia de Industria y Comercio por concederle al portal web el registro de marca. Esa diligencia aún está pendiente de una decisión.



