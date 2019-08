Empresas firman ambicioso reto por empleo y crecimiento

Mientras los empresarios agrupados en 45 gremios de la producción se plantearon el reto de generar en tres años alrededor de 850.000 puestos de trabajo, aumentar sus exportaciones en 3.576 millones de dólares y su producción total en 13,4 billones de pesos, el Gobierno se comprometió a realizar 505 acciones, la mayoría en las próximas siete semanas, para facilitar esas metas.

Así quedó consignado en los Pactos por el Crecimiento y la Generación de Empleo, un conjunto de 12 acuerdos que tienen como objetivos principales un mayor crecimiento económico y la generación de empleo. Los pactos apuntan a esas metas eliminando cuellos de botella para los negocios con el fin de mejorar la productividad y aumentar la inversión y las exportaciones.

Este lunes, en el teatro Colón de Bogotá, dichos acuerdos fueron firmados por los gremios; el presidente de la República, Iván Duque, y la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ante un nutrido grupo de empresarios.



La Vicepresidenta señaló que ya se está avanzando en otros pactos y se espera que –teniendo en cuenta los firmados el lunes– se completen unos 30 acuerdos en las próximas semanas.



Los pactos firmados corresponden a los sectores de alimentos procesados, BPO, cacao, carne, construcción, economía naranja, forestal, movimiento (automotor, astilleros y aeronáutica), moda, químicos, software y TI, y turismo.

A los acuerdos y compromisos protocolizados ayer se llegó luego de tres meses de trabajo conjunto del sector privado con el Gobierno, y de acuerdo con la Vicepresidenta, “hay que hacer esfuerzos para que la competitividad no sea simplemente automatizar, sino también preparar mejor los recursos humanos, darles las herramientas para que este país haga parte activa de esa cuarta revolución industrial, pero con oportunidades para los trabajadores”.



En su intervención, el presidente Duque explicó que el trabajo para estos compromisos responde al hecho de que los empresarios “no pueden encontrar indiferencia del Estado”. Si el Estado es indiferente, eso se convierte en “razón para migrar o para no invertir”.



Entre el conjunto de acciones y compromisos, dijo Duque, se busca que agencias que vigilan y controlan actividades del sector empresarial, como el Invima, el ICA o la Anla, “deben tener rigor, pero también celeridad”.



El presidente del Consejo Gremial Nacional y de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, dijo que “nunca había visto una reunión como esta para ponerles el moño a los 12 pactos que expresan la voluntad de trabajar por el crecimiento”.



Bedoya resaltó la amplitud con la que desde el Gobierno se han recibido críticas y observaciones que llevan a estas decisiones. “Esta firma no es solo simbólica. Para nada”, agregó. A su turno, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo: “Desde hace años hemos estado esperando una acción conjunta como esta”.



La Vicepresidenta subrayó que el 60 por ciento de las acciones a las que se comprometió el Gobierno se atenderán de aquí al 30 de septiembre. Luego viene otro grupo que se deberá cumplir hasta el 30 de diciembre.



Dichas acciones están encaminadas a superar los diferentes cuellos de botella identificados en el trabajo conjunto con los empresarios, como, por ejemplo, costos logísticos mencionados por la industria de alimentos; dificultades para aprovechar tratados, según la industria química; la persistencia del contrabando y la competencia desleal, en el sector moda; los tiempos en las convocatorias de iNNpulsa, e inadecuación al modelo de negocios de la construcción, o deficiente conectividad aérea regional, para el turismo.



De común acuerdo con el sector privado, se creó un esquema de seguimiento que permita garantizar que se cumplan los compromisos. Inicialmente se plantea un seguimiento cada dos meses para el cumplimiento de los hitos de cada compromiso.



Bedoya enfatizó en que hay tareas que puede hacer el Gobierno, pero hay otras que exigen cambios en las leyes. Por eso, agregó, “es una gran oportunidad para que el Congreso se reivindique”, al encarar reformas como, por ejemplo, la pensional.



Por su parte, Mac Master dijo que “si se quiere generar desarrollo y empleo, se tiene que generar actividad empresarial”. Señaló que aunque eso puede parecer obvio, “hay gente que no cree eso”.



Según el directivo, el crecimiento empresarial es clave en la política social, pues “solo si las empresas crecen, se puede atender la equidad, la pobreza, la salud”. A ese respecto, Duque señaló que la política social es efectiva si se genera empleo digno, estable y formal.

