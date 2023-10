Otra compañía renuncia a proyecto solar en Colombia: tributaria y licencia, las razones

Así como pasó con el parque eólico Windpeshi de Enel Green Power en La Guajira, otra compañía decidió renunciar a la construcción de un proyecto solar en el municipio de Girardot.



Se trata de EDF Renewables, una empresa francesa que tenía previsto construir el parque Pubenza (50 megavatios), pero los retrasos significativos en los permisos y licencias ambientales por parte de entidades locales la llevaron a desistir del proyecto.



Foto: Santiago Saldarriaga/El Tiempo

La compañía también aseguró que esta decisión también ha sido consecuencia de cambios regulatorios y fiscales que han ocurrido desde que sucedió la subasta. Entre ellos, la reforma tributaria que impactó las rentabilidades de los proyectos y los beneficios de la Ley 1715 para promover las energías renovables.



Asimismo, el contexto macroeconómico con alzas en las tasas de interés y la volatilidad de la tasa de cambio, han dificultado aún más el proceso de desarrollo del parque solar.

Pubenza fue uno de los proyectos ganadores de la subasta de energías renovables que hizo el Gobierno Nacional en el 2021. EDF Renovables también ganó con el proyecto Bosques Solares de los Llanos 6 (79,6 megavatios) en el Meta.



Pese a que el Consejo de Estado anuló el marco regulatorio de dicha subasta de energía por su inconstitucionalidad, XM le ejecutó las garantías de puesta en operación de Pubenza por más de 4.600 millones de pesos. La compañía dice que envió varias comunicaciones para que esto no sucediera.



Foto: Ministerio de Defensa

Esperamos recibir el apoyo del gobierno sobre este asunto

TWITTER

EDF Renovables asegura que la mayor responsabilidad de la no entrada en operación del proyecto es la no otorgación de los permisos y licencias por la corporación regional, la cual incumplió los plazos establecidos en el Decreto 1076 de 2015. "Esperamos recibir el apoyo del gobierno sobre este asunto", manifestó la compañía.



Este y otros temas son la razón para que aproximadamente 2.000 megavatios de proyectos solares y eólicos que han sido adjudicados en subastas se encuentra en operación actualmente en el país.



"Esto no solo es una desventaja competitiva para el país frente a otras naciones de la región, sino que también presenta un panorama de incertidumbre frente al Fenómeno de El Niño que se vive", señaló la empresa.