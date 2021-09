Se inicia proceso de liquidación judicial de la Sociedad Pedro Gómez y Cía.

Luego de culminar el proceso de reorganización de la firma constructora Pedro Gómez y Compañía, la Superintendencia de Sociedades anunció que se inicia el trámite de liquidación judicial de esta.



Con esa decisión, termina para la compañía el proceso de reorganización empresarial, al que había sido admitido el pasado 5 de marzo de 2020, con el fin de salvarse de la quiebra.



No obstante, la entidad detectó incumplimientos en el proceso al constatar que la sociedad no cuenta con información financiera desde 2018 y no ejecuta su objeto social desde septiembre de 2020, dos causales de liquidación judicial inmediata previstas en ley.



Dentro del proceso fue designada como liquidadora la abogada Bibiana Torres Castañeda, quién será la encargada de adelantar la liquidación ordenada, según las órdenes del Juez del Concurso.