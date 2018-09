SIC ordena a Tigo suspender campaña en la que ofrece planes ilimitados

Por inconsistencias halladas en los planes de telefonía celular, en las que ofrecía condiciones ilimitadas en su servicio de datos, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le ordenó a Colombia Móvil S.A. (Tigo) la suspensión inmediata de sus campañas publicitarias relacionadas a estos.

Se trata de la campaña de la empresa de telefonía celular en la que se presenta como 'La primera red ilimitada de Colombia' e 'Ilimitado, con más beneficios'.

En su análisis, y tras las inconsistencias halladas en su visita de inspección a la compañía, la SIC determinó que dicha campaña podría constituir publicidad engañosa para los consumidores.



De inmediato Tigo, a través de un breve comunicado de prensa se defendió y dijo que si bien no había sido notificada de esa decisión hasta el momento "es importante aclarar que, en todas las comunicaciones de cara a los consumidores las condiciones del producto son claras y el usuario las conoce ampliamente, tanto en la publicidad como al momento de tomar la decisión de compra".



La SIC “encontró que el mensaje principal que todas las piezas publicitarias transmiten es que los usuarios disfrutaran del servicio de datos ilimitados, sin embargo, al consultar los términos y condiciones se evidenció que el servicio de Internet móvil contaría con una restricción de velocidad atada al consumo del usuario, puesto que se establece que una vez consumida la capacidad adquirida -15 GB o 30 GB según el caso- se podría navegar a tan sólo 256 Kbps”.



Sin embargo, el análisis del ente de vigilancia y control advierte que bajo esas condiciones se “desconocería lo establecido en la regulación sectorial, puesto que las dos únicas restricciones establecidas de forma expresa por la Comisión de Regulación de Comunicaciones frente a la publicidad de planes ilimitados de Internet son (i) la tecnología empleada y (ii) la velocidad efectiva para el plan”.



Y recuerda que las limitaciones inherentes a la tecnología empleada hacen referencia a las características propias de navegación en redes 2G, 3G y 4G y; la velocidad efectiva del plan no aplica para este tipo de ofrecimientos, comoquiera que en servicios móviles éste se realiza en torno a la capacidad y no a la velocidad; razón por la cual, ninguna de estas dos restricciones aplica para los ofrecimientos efectuados por Tigo.



En consecuencia, a través de la Resolución 70764 del 21 de septiembre de 2018, el ente de vigilancia del sector industrial colombiano le dice a Tigo que “el cumplimiento de la medida administrativa deberá ser acatado por TIGO de manera inmediata dentro de las 24 horas hábiles siguientes una vez conocida la decisión”.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS