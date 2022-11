Oracle, la compañía estadounidense de software especializada en el desarrollo de productos en la nube como bases de datos, aplicaciones empresariales, virtualización, infraestructura y capacidad de cómputo y almacenamiento, presentó en su conferencia global (Oracle Cloud World) sus novedades desde Las Vegas.



(Lea también: Oracle Alloy: la plataforma que convertirá a las empresas en proveedores de nube).

Desde allí anunciaron que Colombia será una región de nube de la empresa. Esto quiere decir que el país contará con la infraestructura y capacidades de plataforma para ofrecer a todas las industrias y sectores el portafolio de Oracle Cloud Infraestructure (OCI), el cual promete a sus clientes servicios gestionados en la nube de alto rendimiento, bajos costos y seguros, impulsando así la modernización tecnológica del país. Para esto, Oracle hizo una alianza con Claro, empresa que podrá comercializar los servicios de OCI. En diálogo con EL TIEMPO, Germán Borromei, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador, explicó lo que significa esto para el país.

Facebook Twitter Linkedin

Germán Borromei, gerente de Oracle para Colombia y Ecuador. Foto: Ana Cristina Álvarez

¿Cómo se beneficia Colombia con los anuncios realizados en el Oracle Cloud World?



Anunciamos el lanzamiento de la primera región de nube en Colombia. Todos los servicios, la evolución y la inversión que está haciendo Oracle en la nube a nivel mundial van a estar disponibles para los colombianos, en suelo colombiano, a través del acuerdo que firmamos con Claro, en 2023.



(Puede leer: Falabella: lo que dice su presidente tras anuncio de cerrar tiendas en Colombia).

¿Qué es una región de nube?



Una región de nube, a diferencia de un centro de datos, es algo mucho más completo. Es un servicio de clase mundial, lo mejor que puede contratar un cliente en servicios de nube en aspectos de escalabilidad, hiperescalabilidad y, sobre todo, de seguridad, ideal para cualquier empresa que quiere escalar su servicios, ahorrar costos y llevarlos a la nube con la máxima seguridad. Eso es lo que te da una región de nube. Nosotros garantizamos que los mismos servicios, certificaciones y puntos de seguridad que tiene cualquiera de las 40 regiones de nube que tenemos alrededor del mundo los vamos a estar cumpliendo en Colombia.

¿Cómo se beneficia un cliente colombiano?



Al no tener que pagar enlaces internacionales, los costos locales son más económicos y puedes hacer contratos en moneda local FACEBOOK

TWITTER

Con el lanzamiento de la región de nube va a haber tres grandes beneficios. Uno es el de la latencia. Elegimos a Colombia porque tiene muy buena conectividad con el mundo gracias a sus más de 11 cables submarinos. Eso es importante porque cualquier organización en el país va a querer brindar servicios y competir con cualquier empresa que esté afuera, y tener su propia región de nube permitirá que los datos viajen 10 veces más rápido. Hoy tenemos una latencia de aproximadamente 40 milisegundos a Estados Unidos, que es donde usualmente se albergan los datos de las empresas colombianas, versus una región local donde van a tardar 4 milisegundos. Imaginemos una empresa que le vende al consumidor, como una aerolínea, que puede tener una aplicación o un sitio web que responde más rápido porque los datos viajan menos.



El beneficio número dos tiene que ver con los costos, porque al no tener que pagar enlaces internacionales, los costos locales son más económicos y puedes hacer contratos en moneda local. En este contexto internacional eso también es un beneficio para las organizaciones.



El tercer beneficio es la seguridad y, sobre todo, la soberanía de los datos. Hay organismos, bancos y gobiernos altamente regulados que les sirve que los datos estén albergados en el propio país y que cumplan con la regulación local. Nosotros con la nube garantizamos los más altos estándares de seguridad. Tenemos tecnología de inteligencia artificial que ayuda a que los datos estén más seguros y se autoapliquen parches de seguridad.



(Le recomendamos: Meta: las razones de los 11.000 despidos masivos de la compañía).

¿Qué papel juega Claro en esa alianza?



Con Claro firmamos un acuerdo de largo plazo, de más de 10 años, basado en tres partes. La parte número uno consiste en que Claro nos da los metros cuadrados, el espacio físico y los tres megawatts de energía (que tiene que ser 100 % renovable); nosotros traemos los servidores y ponemos la operación en ese espacio. La segunda parte es que todas las cargas y plataforma que utiliza Claro, que es un cliente muy grande nuestro y usa nuestra tecnología, las van a llevar a la nube de Oracle.



Por último, habrá una relación de socios a través de la cual salimos a comercializar servicios de nube en conjunto, a cualquier cliente, no solo de Colombia, también se puede comercializar en otros países. Cualquier organización del mundo va a poder elegir y albergar en la región de nube de Colombia. Esto le servirá principalmente a organizaciones de países como Ecuador o Perú, que no tienen su propia región de nube y van a elegir la que esté más cerca, porque siempre se elige la más cercana por el tema de latencia.

¿Cómo impacta la entrada de Oracle a Colombia en la democratización de la tecnología?



La nube lo que permite es activar ese servicio de forma inmediata y pagar solo por uso FACEBOOK

TWITTER

La nube vino para democratizar el uso de la tecnología. En los proyectos tradicionales, lo que hacían las empresas para lanzar un proyecto era comprar infraestructura, los servidores, importarlos, ponerlos a punto, instalar el software y salir con una solución al mercado. La nube lo que permite es activar ese servicio de forma inmediata y pagar solo por uso. Una empresa que, por ejemplo, necesitar tener el hardware preparado para un pico como Navidad o Black Friday, donde es mayor el consumo, tendría que comprar la infraestructura para prepararse, pero el resto del año solo usa el 10 % de esa infraestructura. La nube te permite pagar por uso y activar solo lo que necesitas durante un determinado tiempo.



(Le puede interesar: Conozca los ganadores del Ránking de Innovación Abierta 2022).



Además de democratizar, también hablamos de inclusión. Estamos invirtiendo mucho en programas de capacitación. Uno es Oracle Academy y otro es Oracle Next Education (One) donde capacitamos y enseñamos a programar a jóvenes que tienen dificultad de acceso a la educación o que no pueden esperar cinco años para graduarse de una carrera informática. Hoy hay una demanda muy amplia en tecnología y que viene creciendo de forma exponencial. Esperamos un déficit de entre 100 mil y 200 mil profesionales en tecnología para el año 2025, entonces nuestro granito de arena es enseñar a programar a personas que necesitan ir a trabajar y lo financiamos nosotros al 100 %.



Una vez finalizan los estudios, la segunda parte que hacemos es conectar a esas personas con nuestros socios, porque las empresas hoy necesitan contratar programadores. Hay que pasar este mensaje también para que las empresas se puedan acercar a Oracle y nosotros mostrarles los currículos de estos talentos y poder responder a esta oferta y demanda.