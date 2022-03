Oracle Colombia anunció que dio apertura a la segunda convocatoria para su programa Oracle Next Education (ONE), que incluye 3.000 vacantes en formación tecnológica sin costo, con el objetivo de fortalecer y apoyar a la generación con oportunidades laborales, la formación de futuros profesionales y el desarrollo social de los jóvenes.



Con esto de base, ONE incluye cursos en línea estructurados, durante seis meses, enfocados en fortalecer habilidades técnicas y no técnicas, con foco en emprendimiento.



Al finalizar el curso, los alumnos tendrán la oportunidad de conectarse a oportunidades laborales en empresas con las que Oracle tiene relación.



Para Gabriel Vallejo, vicepresidente de marketing en Oracle, la empresa juega un papel fundamental en la formación de los profesionales del futuro.



“Nuestro objetivo es continuar brindando oportunidades para que las personas se empoderen a través de la tecnología. Con ONE tenemos en mente esa conexión, promoviendo la inclusión de al menos 5 personas por cada contrato que firmamos en América Latina, formando personas para las profesiones del futuro”, sostuvo el ejecutivo.



Por su parte, Fabiano Matos, gerente de Oracle Colombia y Ecuador, indicó “queremos que 3.000 personas adquieran habilidades esenciales para que estén listos para el mundo laboral y expandan su carrera en la tecnología. Nuestro sector necesita, hoy más que nunca, talentos diversos que acompañen la transformación digital de Colombia”.



Las inscripciones vencen el 31 de marzo y el curso comienza el 6 de abril.



¿Cómo inscribirse?

Primero, ingresar al enlace: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/



Luego diligenciar el cuestionario correspondiente (solicitará algunos datos para completar el registro, incluida la CURP) y ya queda. Los integrantes del programa recibirán un correo electrónico con los siguientes pasos para empezar con los cursos gratuitos.

Los cursos programados

A continuación, los pilares del programa ONE:



Emprendimiento

Durante el curso, los alumnos aprenderán los fundamentos básicos del mundo de los negocios para transformar sus conocimientos de programación en productos o servicios.



Front-end

Profundiza en HTML, CSS y JavaScript para construir experiencias fantásticas en la Web. Hoy, el mercado de front-end es uno de los que más oportunidades tiene en el mundo de la tecnología.



Lógica de programación

El primer paso para una carrera exitosa en tecnología es aprender la base de la programación. En este plan de estudios, los cursos permitirán ampliar los conocimientos para la lógica y el mercado de desarrollo de software.



Java

Aprender uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Java se utiliza para crear aplicaciones para computadoras, smartphones, tablets e incluso videojuegos.



Las inscripciones terminan el 31 de marzo y el curso comienza el 06 de abril. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida y formar parte de la segunda generación de ONE.



ELTIEMPO.COM