OPA de Nutresa inicia este 29 de noviembre y termina el 17 de diciembre

Los accionistas del Grupo Nutresa interesados en vender sus participaciones en la compañía de alimentos tendrán plazo de 14 días hábiles para aceptar la oferta de 7,71 dólares por acción que el pasado 10 de noviembre lanzó la familia Gilinski y su socio, el Royal Group de Abu Dabi, para quedarse hasta con el 62,62 por ciento de esta. Ese plazo inicia el próximo 29 de noviembre y culmina el 17 de diciembre a la 1:00 de la tarde, según las condiciones de la oferta pública de adquisición (OPA), reveladas por los interesados a través de un a viso de prensa este domingo.



No obstante, dicho plazo podrá prorrogarse, pero el nuevo no podrá exceder los 30 días hábiles, señala el reglamento de la OPA, en el que también se advierte que los accionistas interesados en vender sus participaciones podrán hacerlo a través de cualquier comisionistas registrada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).



De igual forma, deja claro que quienes acepten la oferta podrán indicar si desean recibir el valor de sus acciones en dólares estadounidenses en el exterior o en pesos, para lo cual tendrán que manifestarlo a través de su comisionista de bolsa, pero, además, cumplir con la normativa cambiaria vigente para este tipo de operaciones y llenar un formulario que han dispuesto los inversionistas a través de la comisionista a cargo de la venta, Servivalores GNB Sudameris.



Los inversionistas recuerdan que el mínimo de acciones que buscan adquirir es de 229'455.976 (50,1 por ciento) y el máximo de 285'819.970 (62,62 por ciento) y que para ello entregaron las garantías necesarias para adelantar la operación y ya cuentan con la autorización de la Superintendencia Financiera y de la BVC.



En ese sentido, confirmaron que entregaron a la BVC una carta de crédito stand-by expedida por el First Abu Dhabi Bank por 1.082,5 millones de dólares y otra similar expedida por el Banco GNB Sudameris por cerca de 92.764 millones de pesos (unos 23,2 millones de dólares), que cubren el 50 por ciento de la operación, esto es, uos 1.106 millones de dólares.



Con la publicación de este primer aviso de la OPA (quedan pendientes dos más por reglamento) la acción del Grupo Nutresa, que quedó suspendida de las operaciones de la BVC el pasado 11 de noviembre, vuelve otra vez al ruedo bursátil mañana lunes. Los analistas creen que el título puede presentar algún repunte en su precio que quedó en 21.740 pesos al momento de sus suspensión.



El Tiempo