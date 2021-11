Valor de acción de Nutresa está alterado por la pandemia: Grupo Sura

A 18 días de saberse que el grupo Gilinski intentará en la bolsa de valores quedarse con el control del gigante de alimentos Nutresa, Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura (principal accionista de Nutresa) presenta su posición frente a esta operación que se llevará a cabo desde mañana y hasta el 17 de diciembre.



Grupo Nutresa y Grupo Sura, junto al Grupo Argos, conforman al llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Cada uno de estos tres conglomerados tiene participación en los otros, de manera que, si bien, cada uno tiene un énfasis en ciertos sectores de negocios, participa en el desempeño de otras ramas económicas.



Pérez se refiere al análisis de las condiciones planteadas para la oferta pública de adquisición (OPA) que arranca este lunes, que a su juicio debe ir más allá del precio ofrecido por acción.



Así, además de analizar el precio ofrecido, se refiere, también, a las perspectivas en el futuro de Nutresa relacionadas con su responsabilidad con el ambiente o la sociedad. Igualmente, plantea cuestionamientos sobre la forma como la pandemia, que ha impactado los mercados bursátiles, puede haber afectado la valoración de la empresa.



Si la operación planteada se realizara, por el cruce de participaciones en el llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA), ¿qué participación terminaría teniendo el grupo Gilinski en Grupo Sura y en Grupo Argos?



Le respondo en lo que tiene que ver con Grupo Sura: el Grupo Gilinski no tendría participación en Grupo Sura, pues nuestro accionista es el Grupo Nutresa.



¿Habrá contraoferta de Grupo Sura a los 7,71 dólares ofrecidos por cada acción de Nutresa?



Por ahora no hay una decisión en ese sentido. Como es nuestra obligación y deber fiduciario, nos encontramos analizando con todo rigor la información disponible del proceso y evaluando los eventuales efectos que pueda tener sobre el portafolio y nuestra estrategia como gestor de inversiones, con el fin de decidir de manera responsable, tanto frente a los intereses de Grupo Sura como de nuestros accionistas y demás grupos de interés.

La solicitud de Grupo Sura y Grupo Argos a la Superfinanciera para que se indague por qué los oferentes no publicaron el Cuadernillo de Oferta, aunque en el primer aviso de la OPA se mencionó que estaba disponible, ¿es una forma de ganar tiempo para una estrategia que permita responder a la oferta?



De ninguna manera. La preocupación de Grupo Sura no es ganar tiempo, sino que nuestro deber fiduciario es que se cumplan las normas con rigor. En este caso, la importancia de la publicación oportuna del cuadernillo es que se conozcan a profundidad las condiciones de la oferta y esa es la razón por la cual la norma obliga a que al tiempo que se publica el aviso, también se publique el cuadernillo, lo que no ocurrió.



El análisis del precio ofrecido

¿Qué pueden comentar de una prima cercana al 40 por ciento a los accionistas de Nutresa?



La prima del 40 por ciento es relativa frente a muchos factores como las coyunturas de mercado y la variación del dólar. En todo caso, como es nuestro deber fiduciario, estamos realizando una evaluación integral de la oferta que, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, no es solo económica y en esto coincidimos, incluso, con los inversionistas más grandes del mundo, que tienen como criterio indispensable de evaluación la responsabilidad en temas ambientales, sociales y de gobierno.



En el aspecto económico, evaluamos el precio de la OPA frente al valor fundamental de la compañía y su potencial a futuro. Es bueno recordar que en el 2014 ya la acción de Nutresa tenía un valor similar al que hoy ofrece la OPA. También es importante tener en cuenta que la industria de alimentos, entre muchas otras en América Latina, desde hace varios años se ha visto afectada en los precios de valor en bolsa, los que no reflejan la gestión de las compañías.



Según eso, ¿el valor ofrecido por acción de Nutresa no refleja la realidad de la empresa?



Le respondo con un ejemplo: el resultado operacional de Grupo Nutresa, medido por Ebitda, se ha multiplicado 2,6 veces en los últimos 10 años, es decir, un incremento de 165 por ciento, mientras el precio de la acción en la Bolsa se ha reducido, pues, como antes lo mencionamos, no refleja el comportamiento de la compañía. Eso quiere decir que el desempeño positivo no ha sido reconocido por el mercado.



Esto no solo aplica al caso de Nutresa sino a los de muchas compañías, tanto en el sector de alimentos como otras industrias. Con visión de mediano y largo plazo, también debemos respondernos la pregunta de si este es un momento oportuno para vender, cuando estamos saliendo de una pandemia y el valor en bolsa está muy por debajo del valor fundamental y del valor patrimonial de las compañías.



La visión va más allá del precio de la acción

¿Cuáles son los temas concretos que son cruciales para Grupo Sura al revisar esta OPA?



Estamos en una evaluación profunda desde múltiples frentes. En lo económico, no solo es el precio de la oferta, insistimos, en un mercado afectado por la pandemia. Parte importante de nuestro compromiso como gestores de inversiones y como ciudadanos corporativos, es entender que hoy en el mundo se considera una obligación evaluar responsablemente inversiones y desinversiones.



Esto implica considerar sus impactos sobre los accionistas, proveedores, distribuidores, empleados y otros grupos de interés, así como asuntos sociales, ambientales, de gobierno, talento humano, gestión de riesgos, entre otros. Todo esto nos ayudará a tener una visión completa no solo ante la oferta, sino frente a oportunidades hacia adelante para Nutresa.



¿Hay decisión en bloque de las empresas del GEA frente a la OPA por Nutresa?



No señor, para nada. Hay que recordar que el GEA es una manera de denominar informalmente a una serie de compañías que comparten una filosofía en la forma de hacer empresa, y que además tienen vínculos patrimoniales. Sin embargo, son compañías independientes y cada una toma decisiones autónomas.



En el caso de Grupo Sura, la mayoría de miembros de la Junta Directiva son independientes. Respecto a Protección, que ha sido muy mencionado, debemos reiterar que en este, como en todos los fondos de pensiones del país, este tipo de decisiones las toman sus instancias de gobierno de forma absolutamente autónoma, lo cual no solo es una responsabilidad legal, sino ética con los colombianos.



¿Por qué fue necesario convocar una asamblea extraordinaria de accionistas?



Precisamente, por la autonomía en las decisiones y por transparencia con nuestros accionistas. Los miembros de junta vinculados a Grupo Argos y Grupo Nutresa pidieron que se analizaran sus posibles conflictos de interés y por eso corresponde a la asamblea de accionistas de Grupo Sura decidir si se levantan o no los potenciales conflictos. Una vez la asamblea decida sobre cada uno de ellos, la decisión de fondo sobre la OPA se tomará en la junta directiva por los miembros autorizados por la asamblea.



¿Qué opinan de esta OPA los socios que tiene Sura en sus negocios de seguros y pensiones?



No nos han expresado nada en particular. A lo largo de los años hemos podido construir con cada uno de ellos una relación de confianza y apreciamos sus aportes como socios estratégicos y de largo plazo para la evolución de los negocios. En el caso de Suramericana, desde 2001 con la visión de Munich Re; así como en Sura Asset Management con Grupo Bolívar y la canadiense CDPQ. En todo caso, vale reiterar que con nuestros socios estratégicos compartimos una visión filosófica y estratégica frente a la forma de hacer empresa.



Qué les dice a los otros accionistas

¿Qué bondades ha tenido el enroque con Grupo Argos y Grupo Nutresa?



Estos vínculos patrimoniales han permitido, en primer lugar, la democratización de la propiedad privada, es decir, que cualquier persona pueda ser accionista de estas compañías. Además, en nuestra estrategia como gestor de inversiones, Grupo Argos y Grupo Nutresa al ser parte de nuestro portafolio de inversiones nos brindan una sana diversificación en industrias, geografías y riesgos. Esto lo evidenciamos el año pasado con la pandemia, cuando los impactos iniciales sobre el sector financiero y los mercados de capitales se compensaron, en parte, por los positivos resultados de Nutresa.



¿Y más allá de la diversificación para qué les ha servido?



Otro aspecto destacable son las sinergias que desarrollamos y que potencian los negocios. Para poner solo un ejemplo, está el trabajo que por muchos años Suramericana y Nutresa han desarrollado conocimiento aplicado sobre salud y bienestar, que son propósitos estratégicos en esas compañías. Por supuesto, también es muy importante, no solo para nosotros sino para la sociedad en general, la visión compartida que tenemos sobre la creación de valor económico y social y tener como fin último crear bienestar. Esto ha permitido tomar decisiones con una perspectiva de sostenibilidad, que ha sido clave en el crecimiento, la reputación, el desempeño de los negocios, los aportes a transformar territorios y comunidades, acciones que, en suma, contribuyen al desarrollo armónico de la sociedad.



¿Cuál es su mensaje en este momento para los accionistas de Sura y Nutresa?



Cada accionista tendrá sus propios análisis. Por el momento, como dijimos antes, desde Grupo Sura estamos analizando con toda responsabilidad la información disponible para atender de la mejor forma los intereses de la compañía, sus accionistas y demás grupos de interés. Nuestro compromiso siempre, sin excepción, es hacer un estudio integral de las ofertas, lo que incluye muchos conceptos, entre ellos la valoración de las compañías en el tiempo y de cara al futuro.

La búsqueda de Sura de socios estratégicos

Mientras se acerca el arranque de la OPA por Nutresa, el pasado jueves el Grupo Sura anunció que comienza un proceso de búsqueda de socios estratégicos.



A la pregunta de si ese proceso está orientado a adquisiciones o a expansión dentro y fuera de Colombia, el presidente de Sura, Gonzalo Pérez, dijo que se trata de un proceso abierto y ordenado que permitiría encontrar un socio estratégico para Grupo Sura, como los tienen hoy en sus filiales Suramericana y Sura Asset Management.



"En esos casos -dice- nuestros socios son Munich Re, que es el principal reasegurador mundial; CDPQ, uno de los mayores fondos de pensiones en Canadá; así como el Grupo Bolívar, reconocido como un importante grupo financiero en Colombia".



Pérez dice que contar con esos socios les permite acceder a una visión global permanente y enriquecen el desarrollo de la estrategia, "además de compartir con nosotros la ética en los negocios y la mirada de largo plazo".



Eso mismo es lo que se busca con la llegada de nuevos socios a Grupo Sura como compañía matriz. "El objetivo no es buscar financiación ni capitalizaciones, porque no es necesario, sino que se trata de lograr que llegue un socio experto que aportaría conocimiento del negocio", concluye Pérez.



