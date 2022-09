Aunque Grupo de Inversiones Suramericana (Grupo Sura) y Grupo Argos han dejado claro desde la primera oferta pública de adquisición de acciones (opa) que lanzó la familia Gilinski junto con su socio árabe en noviembre del 2021 por Nutresa que no están interesados en vender sus participaciones de 35,2 y 9,94 por ciento, respectivamente, en dicha compañía la nueva oferta que acaba de lanzar IHC Capital Holding de 15 dólares por acción de la procesadora de alimentos tiene haciendo cuentas a sus miles de inversionistas minoritarios, pero también a los grandes.



No es para menos, coinciden algunos analistas del mercado consultados, pues de lejos es el mayor precio ofrecido por los títulos de Nutresa registrado desde cuando se inició la búsqueda por el control de la compañía en noviembre del 2021, y que luego de tres opas cambió de manera significativa su estructura accionaria, dejando como segundo mayor accionista a la firma Nugil S.A.S. (31,09 por ciento), propiedad de la familia Gilinski en un 50,1 por ciento y del Royal Group, de Abu Dabi, con una participación del restante 49,9 por ciento, fondo controlado por la familia real de los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



IHC Capital Holding es la compañía que acaba de lanzar la nueva opa para hacerse al control de entre el 25 y el 31,25 por ciento de las acciones de esta empresa y estaría dispuesta a pagar, a quienes decidan venderle, un total de 2.140 millones de dólares si logra conseguir el máximo pretendido.



Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, jeque árabe que preside de dicha firma, también hace parte del directorio de Royal Group de Abu Dabi, que hoy, a través de su sociedad con la familia Glinski en Nugil, controla cerca del 16 por ciento de Grupo Nutresa.



Entre los accionistas minoritarios figuran Micro Inversiones S.A.S. (2,37 por ciento), el Fondo Bursátil Ishares Colcap (1,4 por ciento), Libreville S.A.S. (1,2 por ciento), la Fundación Fraternidad Medellín (0,98 por ciento), Finesterre S.A.S. (0,83 por ciento) y Multinversiones Bolívar S.A.S. (0,62 por ciento), entre muchos otros.



Sin embargo, más del 76 por ciento de Nutresa está en manos de tres socios: Grupo Sura (35,2 por ciento) Nugil (31,09 por ciento) y Grupo Argos (9,94 por ciento) y es a estos a quienes estaría dirigida la opa, dice un analista de renta variable.



"Uno podría intuir que lanzaron OPA a un precio muy atractivo para presionar a esos tres grandes accionistas, entre los que están Sura y Argos", señaló el experto, quien dice que sería una presión adicional para el "GEA (Grupo Empresarial Antioqueño) que, según los Gilinski, estaría actuando como grupo económico".



Un análisis sobre esta situación realizado por el Grupo Alianza indica que el objetivo de los Gilinski sigue siendo romper ese enroque que hay entre las compañías controladas por el GEA y lo lograría cn el control de Nutresa.



"Teniendo en cuenta, el porcentaje actual que tiene en Sura (38 %), más lo que Nutresa tiene en el grupo (13 %), un control en este último, daría control en Sura automáticamente, así como en las compañías subsidiarias y de Grupo Argos. Por lo anterior, es posible intuir que con la OPA de Nutresa,se está pagando no solo la prima de control de Nutresa,sino a su vez por Grupo Sura, Grupo Argos y por el 46 % de Bancolombia", advierten los analistas de Alianza.



Entre los analistas del mercado accionario no hay duda que el precio ofrecido en esta opa por las acciones de Nutresa es bastante tentador, y no hay duda en que muchos optarán por tomar esa oferta, incluso los mismos Gilinski a quienes la venta de su participación les representaría unos 9 billones de pesos.



Para Sura y Argos, no dejaría de ser una oferta bastante interesante que los podría dejar con una caja bastante holgada que les permitiría generar mayores ganancias a sus accionistas y sanear sus deudad, toda vez que una venta les representaría 11 billones de pesos a Sura y unos 3 billones a Argos, señala la fuente consultada.



"Sería una ganancia enorme si se logra concretar la operación este año antes de que se apruebe la reforma tributaria, otro elemento a tener en cuente en este momento", precisó.



Aunque la nueva opa por las acciones de Nutresa se está realizando a través de otra compañía distinta a la que ofertó en las tres primeras operaciones con Nugil, de concretarse la compra (entre 25 y el 31,25 por ciento) en esta oportunidad, dejaría a la familia árabe de los EAU con una partición de entre 41 y el 47,2 por ciento en Nutresa, según los primeros cálculos del mercado.

¿Qué es IHC?

IHC Capital Holding es una de las 100 empresas más grandes del Este Medio y la cabeza de su junta directiva está Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, quien también es el presidente de la junta del First Abu Dhabi Bank, entidad que puso las garantías previas para la opa de Nutresa.



Por otro lado, según Alianza, en el cuadernillo de oferta de la OPA por Sura (enero 2022), JGDB Holdin, de la familia Gilinski, que controla hoy el 38 por ciento de Sura, comunicó un acuerdo para que IHC pueda en un futuro ser accionista no controlante en el capital de JGDB, claro está si la Superintendencia Financiera lo aprueba.



Según información recogida por Bloomberg, IHC es la empresa más grande de Emiratos Árabes Unidos por valor de mercado y está dirigida por el jeque Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes y hermano del presidente.



IHC, cuya capitalización de mercado se disparó a 170.000 millones de dólares en cuestión de meses, está controlada por Royal Group, un conglomerado que respaldo la oferta de Gilinski por Nutresa y nombro al jeque Tahnoon como su presidente.



IHC busca darle impulso para diversificar la economía de Emiratos Árabes Unidos y desplegar sus ganancias inesperadas del petróleo en el extranjero. Sus inversiones van desde SpaceX de Elon Musk hasta una pesquería local y el gestor inmobiliario más grande de Abu Dabi.



La firma planea invertir miles de millones de dólares en mercados como Colombia, dijo su presidente ejecutivo a Bloomberg el mes pasado. IHC se enfocara en sectores como alimentos, infraestructura y atención medica, con inversiones que van desde 1.000 millones a los 5.000 millones de dólares según el país y la oportunidad, dijo en ese momento.



