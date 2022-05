Si los Gilinski quieren conseguir el 32 por ciento del control accionario del Grupo Argos, tal como lo hicieron saber al mercado el jueves en la noche, no solo tendrán que mejorar su oferta de 4,08 dólares por acción (unos 16.543,2 pesos, según el precio del dólar de jueves) si no que deberán hacerlo en más de una oferta pública de adquisición (opa), pues en este primer intento es probable que no logren convencer algunos de los actuales dueños del grupo de venderles.



Es la primera lectura que hacen los analistas del mercado, quienes consideran que la prima que están ofreciendo por la compañía los inversionistas no es muy alta, si se tiene en cuenta que el precio justo que estimado por algunos analistas de la acción de Argos es de unos 16.100 pesos, por lo que la prima ofrecida no supera el 2 por ciento, frente a un esperado de más del 20 por ciento en este tipo de operaciones.



En lo que va corrido del presente año la acción de Grupo Argos ha registrado un precio máximo de negociación de 16.520 pesos, el pasado 18 de enero, y un mínimo de 12.880 pesos, el 6 de enero.



El precio no luce particularmente atractivo para convencer a los minoritarios de que vendan en esta primera operación, por lo que uno esperaría que, si quieren entrar a la compañía bajo la misma estrategia de las opas de Sura y Nutresa, tendrán que hacer un esfuerzo más grande en la oferta", comenta un agente del mercado consultado, pero que pidió omitir su nombre.



Está claro que la oferta de los Gilinski está dirigida a aquellos accionistas que tiene participaciones menores, toda vez que los que tienen cuotas altas, como los grupos Sura y Nutresa, con 26,95 y 9,47 por ciento, en su orden, difícilmente saldrán de sus acciones, así como no lo hicieron en las recientes opas hechas por los mismos inversionistas.



Entre los minoritarios se encuentran los fondos de pensiones obligatorias Protección, Porvenir, Colfondos y Skandia, que tienen el 10,03; 10,07; 3,5 y 1,34 por ciento, respectivamente a través de distintos fondos.



También figuran otras entidades como Amalfi S. A. S. que cuenta con el 4,55 por ciento, el Fondo Bursátil Ishares Colcap, con el 4,01 por ciento; Inversiones Yarumo, con 2,06 por ciento y otros inversionistas que controlan menos del 0,86 por ciento de las acciones del Grupo Argos.



Otro agente comisionista consultado sostiene que la estrategia usada por los Gilinski tenían un mejor sentido, en la medida que apuntaron a lograr el control de Nutresa y Sura, razón por la cual ofrecieron primas atractivas por las acciones, pues esto les daría, a su vez, mayor poder dentro del GEA.



Pero advierte que en esta oportunidad no está muy clara su posición. Los grupos

Sura, Argos y Nutresa son dueños entre sí, dice el analista, por lo que l estrategia de Gilinski tenía sentido.



"Lo que planteaba era tener control del Nutresa de la que quería entre 50 y 60 por ciento, y con ello se hacía al control de lo que esta tenía a su vez en Sura (un 13 por ciento). Entonces, si compraba se hacía al control de 45 por ciento y esto lo acerca al control de Sura, eso tenía sentido, porque luego podría tener el control de Argos con la suma de esas inversiones, por eso se justificaba el precio ofrecido por esas acciones", explica el experto.



Quizás por eso no le dé mucho sentido el precio ofrecido por las acciones de Argos, toda vez que no busca el control. "Lograría dos puestos en su junta de tener éxito con su oferta por Argos, pero el precio no es bueno, y dos asientos en la junta tampoco es muy práctico porque no sería mayoría para hacer cambios en la organización, si es lo que busca", comentó el analista.



Por lo pronto, habrá que esperar que la Superintendencia Financiera, en cinco días hábiles, avale esta otra transacción para conocer las condiciones y propósitos de esta séptima opa en menos de siete meses que los Gilinski lanzan por las joyas de la corona del llamado GEA.



