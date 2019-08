Ante dólar caro, On Vacation estimula el turismo nacional

En su 17.° aniversario, la cadena On Vacation repuntó en el número de huéspedes tras la apertura comercial de cinco nuevos hoteles, en Cancún, Riviera Maya y Santa Marta, al tiempo que alista la ampliación del de Mayapo (La Guajira).



Jaime Ulloa, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la firma, habla de los proyectos y las acciones para enfrentar la volatilidad del precio del dólar.

¿Cuáles son los principales objetivos de la firma?

Tenemos como propósito seguir fomentando el turismo nacional, sobre todo en este momento de coyuntura en el que el dólar se está volviendo un factor de mercado para tomar una decisión de compra.



Queremos precisamente promover los destinos que operamos, como La Guajira, Amazonas, San Andrés y el Eje Cafetero, para que la gente no tenga la tentación de incurrir en un gasto como lo es el dólar, que genera un costo altísimo para destinos internacionales.



También, en los destinos internacionales vamos a seguir promoviendo la compra en pesos. Tenemos negociaciones que nos permiten congelar la tarifa para que el cliente no se vea afectado por la fluctuación del dólar, y con eso tiene su reserva garantizada, sin que le vaya a afectar el precio final.



¿Cuánto dura este beneficio?



El congelamiento de nuestra reserva puede durar 12 meses si el cliente así lo decide. Nuestro propósito es que pueda reservar con un 10 por ciento su plan, lo va pagando a cuotas sin intereses y así, cuando llega el momento de su viaje, ya lo tiene pago. A pesar del tema económico, On Vacation garantiza el precio en pesos.

¿Qué crecimiento en viajeros prevén?



Al corte de junio del 2019 movilizamos 180.000 pasajeros, y nuestro propósito es que al cierre de año transportemos 340.000. Y para el 2020, movilizar 500.000 pasajeros.



Eso implica un desarrollo de infraestructura también importante. Queremos hacer para el otro año una inversión adicional en La Guajira, en el hotel más reciente que inauguramos en 2018, para ampliarlo con 400 habitaciones más. Este hotel se encuentra en Mayapo, un destino espectacular porque tiene mar y desierto, y pocas veces llueve.



¿Cuál es la oferta hotelera de la empresa?



Tenemos 15 hoteles locales y 5 internacionales, que son Cancún, Curazao, Margarita y estamos próximos a hacer un lanzamiento en Panamá.



¿Cuál es la meta de ingresos que tienen para este año?



Esperamos ventas de 405.000 millones de pesos. Lo vemos viable porque el segundo semestre es el período más importante para el sector turístico y hotelero ya que vienen los puentes de noviembre, la semana de receso de octubre y diciembre, qué son los momentos top de venta.



¿Qué otros destinos nacionales tienen en el radar?



Entre los destinos que estamos rastreando está Cartagena. Es de los que desea el colombiano, y en este momento no estamos haciendo una presencia directa. Estamos revisando negociaciones para muy seguramente dentro de dos o tres meses anunciar una apertura en esta ciudad.



Más lo de Panamá que ya es una realidad…



Es un convenio que generaremos con Sheraton. Estamos tratando de finiquitar temas de negociación y seguramente dentro de dos o tres semanas haremos el anuncio del nacimiento de Panamá con ellos. Panamá y Cartagena son las dos apuestas de corto plazo para hacer aperturas.

¿Están volcados solo al turismo masivo?



Tenemos un portafolio para todos. Una de las banderas de la compañía es la democratización del turismo, y eso no implica únicamente los sectores de la base como de estratos 2 al 3, sino que tenemos hoteles como el Acantilado, nominado a mejor Suite en los World Travel Awards, precisamente para darle otro segmento de la población la posibilidad de conocer On Vacation.



¿Ven la posibilidad de estar en destinos más pequeños como Villa de Leyva u otros sitios un poco más exóticos?



Es un mercado creciente y es algo a lo que le vamos a apostar. Pero en este momento nuestro punto de partida para finales del 2019 y comienzos del 2020 es apostarle al crecimiento de La Guajira.



Para nosotros es muy relevante generar el desarrollo en La Guajira, más que ciudades intermedias donde hay una presencia masiva de operadores hoteleros. Creemos en La Guajira generar empleo en una zona qué ha sido muy vulnerable y donde el carbón ha sido el que sostiene la economía.



Queremos llevar el turismo como una alternativa sostenible y generarles a esas comunidades indígenas de Mayapo y Manaure el acceso a un pleno empleo con garantías de aportes seguridad social prestaciones sociales y que tengan esa cobertura en materia de salud. Que la empresa privada le permita el desarrollo a esa región.



¿Todos los empleados de ese hotel de La Guajira van a ser de la región?



Sí. Tanto los trabajadores en La Guajira como los de todas las regiones y lugares donde impactamos son de la región. Aparte de emplear a las comunidades indígenas también hacemos brigadas de salud para que la gente, no sólo la que trabaja con nosotros, se beneficie del desarrollo económico de la compañía. Las hacemos semestrales. Vinculamos a la gente a través de redes sociales, llevamos los médicos de forma gratuita y asumimos todos los costos de traslado. Eso nos permite tener presencia, responsabilidad social, inclusión u de paso ayudar a las comunidades con la vinculación directa.



¿La crisis de Venezuela ha sido una barrera para el proyecto en La Guajira?



Tan pronto se dio el permiso especial de permanencia de los venezolanos y la regularización de su vinculación laboral nosotros empleamos algunas personas. No hay una política directa pero sí hemos vinculado algún personal que ha cumplido con las características académicas profesionales o de experiencia para cada cargo. Pero el enfoque de la población que empleamos son las comunidades indígenas de los lugares donde hacemos presencia.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios - EL TIEMPO