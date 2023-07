OLX, la plataforma en línea, le dice adiós a Colombia. Dedicada a la comercialización de vehículos nuevos y usados, la empresa anunció su salida del mercado colombiano, a través de un emotivo mensaje.



Al ingresar a su sitio web, los usuarios podrán encontrar el mensaje que lo confirma: “OLX Colombia ya no está disponible. Cerrará sus operaciones en Colombia. Por esta razón, no se aceptarán nuevos anuncios y el sitio deja de estar disponible el 14 de julio”.

Además, explicaron que durante este periodo de cierre contarán con equipo encargado de supervisar el proceso y responder las dudas de los usuarios.



En el centro de ayuda compartieron también un sentido comunicado en el que expresaron su agradecimiento por el tiempo que pudieron funcionar en el país: “Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por la confianza y el apoyo que nos han brindado a lo largo de estos años, y lamentamos profundamente no poder seguir atendiéndolos en el futuro”.



También, indicaron que respetarán todos los contratos de compra existentes, pero ya no se podrán realizar nuevas transacciones. “Seguiremos ofreciendo nuestro actual stock de vehículos, reconocidos por su calidad y valor excepcionales. Durante el proceso de cierre, contaremos con un equipo dedicado para gestionar todas las etapas y responder a cualquier pregunta que puedan tener”, agregaron.

La empresa dejó de operar en Colombia desde el 14 de julio. Foto: Captura de pantalla sitio web oficial

¿Qué motivos dio OLX?

Cabe recordar que desde agosto de 2022 la empresa indicó que dejaría de prestar su servicio en Ecuador y Perú. También, redujo su operación en Brasil y Chile y más recientemente también dejó de funcionar en Argentina y México.



“Lamentablemente, hemos tomado la difícil decisión de cerrar las operaciones en la Argentina, México y Colombia. El proceso de cierre se iniciará de inmediato y se llevará a cabo de manera ágil y eficiente, siempre velando por los intereses de todas las partes afectadas”, indicaron en un comunicado citado por La Nación de Argentina.



Sobre por qué la empresa está tomando estas decisiones, Inés Berasategui, CEO de OLX Autos Argentina, señaló en una entrevista con Infobae y La Nación que el grupo “decidió dejar de estar enfocado en el rubro de autos y de clasificados a nivel global, es decir todo lo que es Olx. Se buscaron inversores globales y en una segunda etapa se abrió la posibilidad de buscar inversores locales, pero no hubo éxito”.

Respetarán todos los contratos de compra existentes, pero ya no se podrán realizar nuevas transacciones. Foto: Captura de pantalla sitio web oficial

La compañía se refirió al tema de la guerra entre Rusia y Ucrania y el impacto que este conflicto ha tenido en la situación financiera en Latinoamérica.



También, hay que tener en cuenta que la venta de autos en Colombia ha sufrido un bajón este año en un 26,6 por ciento -en el primer semestre- con relación al mismo periodo del 2022.

¿Cómo resolver sus inquietudes?

Para quienes tengan algún inconveniente, necesiten ayuda o quieran aclarar dudas, OLX puso a disposición de sus clientes la línea telefónica +576015520000 y el correo electrónico servicioalcliente_CO@olxautos.com.

ELIM J ALONSO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

