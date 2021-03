Abren 150 vacantes para ingenieros en Kushki 

Kushki, plataforma de pagos digitales con presencia en varios países de Latinoamérica, cuenta actualmente con 150 vacantes disponibles para ingenieros de la región.

Los directivos de la compañía esperan que se integren a su equipo profesionales de Perú, México, Colombia y Ecuador, países donde tienen presencia, pues han sido enfáticos al decir que las contrataciones no se concentrarán en un solo país. “Donde se encuentre el talento lo contratamos”, asegura Sebastián Castro, cofundador de Kushki. Para aplicar solo debe enviar su hoja de vida al correo frida@kushki.com.

Uno de los objetivos de la empresa para este año es expandir su equipo de ingeniería para continuar posicionándose como líder del mercado en los pagos digitales en la región. Por cuenta de la pandemia, y el impulso de la digitalización de los pagos que supuso el confinamiento en el mundo, empresas como esta han cobrado más relevancia en el sector financiero. (Le puede interesar: ¿Está buscando empleo? Conozca estas ofertas de Comfenalco Colombia)



Castro afirma que Kushki tuvo un crecimiento destacado en los últimos meses debido a sus poderosos equipos de tecnología y en ese sentido es que la expansión de la división de capacidades tecnológicas serán un pilar fundamental para “continuar brindando a nuestros clientes una experiencia inigualable”.



Cabe destacar que esta aplicación fue fundada en 2016 y llegó a Colombia en 2017, año desde el que ha tenido un crecimiento considerable: su planta de colaboradores aumentó en un 400% en el mundo y la pasarela de trabajadores llegó incluso a duplicarse en 2020.

En este sentido, la empresa espera que este 2021 puedan triplicar su capacidad de crear productos y servicios que respondan a las necesidades de un mundo cambiante, lo cual supone un gran reto. Para lograr este objetivo, Kushki busca profesionales con aptitudes que se relacionen con el desarrollo de software, así como la disposición a aprender, herramientas clave para continuar a la vanguardia en términos tecnológicos. (Le sugerimos leer: Aterriza en Colombia Flapper, el 'uber' del sector aéreo)



"Mi oferta de valor para los ingenieros que buscamos es que nunca se van a aburrir, van a aprender constantemente nuevas tecnologías enfocadas en arquitectura Serverless (sin servidor), utilizando las mejores herramientas que Amazon Web Services nos ofrece”, afirmó anotó José Santacruz, Chief Technology Officer de Kushki al diario económico La República.



También agregó que la creatividad de los expertos siempre será bien recibida por parte de la empresa, pues cuentan con una cultura propensa a escuchar y evaluar las propuestas de sus colaboradores. “Este será un gran año, veremos a Kushki llevar sus capacidades de ingeniería al siguiente nivel”, expresó.



Según un estudio realizado por EY Parthenon en Colombia, la crisis sanitaria aceleró en grandes proporciones la migración de los clientes de servicios financieros a plataformas virtuales, no solo en el territorio nacional, sino en varios países latinoamericanos. La investigación concluye que el uso de aplicaciones de banca digital aumentó en un 59% en el país. (Lea también: Justo y Bueno y audaces cambios de negocios de empresas colombianas )



No obstante, Juan Felipe Arango, líder de la práctica de EY Parthenon en Colombia, aseguró en entrevista con el diario Portafolio que a pesar del incremento en este sentido, “ la cultura sigue siendo la principal barrera para aumentar la digitalización en el país, en promedio, el 40% de los usuarios utilizan las sucursales físicas para la mayoría de sus servicios financieros, en los que abrir una cuenta, hacer depósitos, pagar servicios, tramitar dudas, solicitar préstamos y negociar deudas, todavía no se concibe hacerlo de forma digital y las personas se siguen desplazando para hacerlo presencialmente”. (De su interés: Ternium alcanzará capacidad de 740.000 toneladas con su nueva planta)



En este sentido, una de las grandes barreras, concluye la investigación, es que los colombianos no utilizan la banca digital debido a la preocupación que despierta la seguridad informática en el país, pues el 8% de los encuestados aseguró haber sido víctima de fraude a través de las plataformas digitales.

