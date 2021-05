Conozca algunas ofertas de empleo en Telefónica

Para quienes se encuentran en búsqueda de empleo, la empresa Telefónica publicó una nueva lista de vacantes.



Estas son algunas de las ofertas disponibles:



Ingeniero - Bogotá

Requisitos:

- Profesional recién graduado en Ingeniería de Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones, Industrial, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Mercadeo, Economía, y Estadística.

-​No mayor a 1 año de experiencia laboral formal.

- ​Inglés en nivel medio



Salario: 2.200.000



Especialista en ventas (México)

Requisitos:



-Escolaridad: Ingeniería o diplomatura de Telecomunicación, Informática, Sistemas o equivalente.

-Formación especializada en ciberseguridad.

-Al menos 5 años de experiencia en posiciones de ventas en industrias de ciberseguridad.



-Conocimientos en:

Servicio de consultoría en seguridad, pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades, servicios SOC, etc.

Soluciones: Antivirus, Antispam, Firewalls, HIIPS, IPS, DLP, UTM, SIEM, VPN, etc.

Marcas: Check Point, Fortinet, Palo Alto Networks, CISCO, MCafee, Trend Micro, Imperva, etc. CISA, CISM, CISSP o similares. Manejo de Pipeline y Forecast.

Se valorarán certificaciones en: Mobilelron, IBM, VMware, Trend Micro, Check Point



Idiomas:

Español: avanzado o nativo

Inglés: avanzado



Gerente de Servicio de Entregas- Inglaterra

Requisitos:

-Experiencia en la prestación de servicios a clientes comerciales ya sea para dispositivos móviles; tecnología de la información o telecomunicaciones.

-Conocimiento de los conceptos y procesos de gestión de servicios, incluida la gestión de incidentes, cambios y problemas.

-Capaz de construir y mantener relaciones con compañeros dentro del negocio del cliente.

-Un historial demostrable de resolución de problemas y toma de decisiones con la capacidad de recopilar, organizar y evaluar hechos y opiniones y articular decisiones razonadas.

-Comprensión del funcionamiento financiero de una empresa y capacidad para gestionar transacciones financieras sencillas dentro del puesto.

-Contribuir a las relaciones con proveedores externos en un entorno de prestación de servicios y tecnología compleja.



Especialista contable y en tesorería - México

Requisitos:

- Titulado en Contabilidad.

- Al menos 10 años de experiencia en actividades como:

Conocimiento de Impuestos federales y estatales, Actualizado fiscalmente, conocimiento de plataforma del SAT.

Amplio conocimiento de Local Gaap, IFRS.

Contabilidad General, costos, manejo de nómina de al menos 50 personas.

Facturación, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tesorería, compras, manejo de multimoneda, inventarios.

Manejo y supervisión de equipos de trabajo a distancia.

Revisar estructura contable, conciliación de costos y gastos con ingresos

Cierres mensuales, anuales, fiscales.

Responsable de elaboración y preparación de Estados Financieros, revisión de balanza de comprobación por centro de costos.

- Conocimientos amplios en: Paquetería Office, Excel avanzado y manejo de bases de datos Contpaq SAP Adquira

- Idiomas: Inglés: Intermedio/ Avanzado



Ingeniero Centro Global de Desarrollo de Dispositivos - Madrid (España)

Requisitos:



-Ingeniería Superior.

-Valorable certificación de gestión de proyectos.

-Certificación de conocimientos de inglés.



Para aplicar a estas ofertas, ingrese acá.