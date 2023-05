Con la suspensión de las acciones de los grupos Sura, Nutresa y Argos de las operaciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) hasta el próximo 15 de junio, se dio inicio este jueves a la ejecución del acuerdo entre las directivas de dichas organizaciones y la familia Gilinski, que le permitirá a esta, luego de 18 meses de fuertes disputas, hacerse con al menos el 87 por ciento de Nutresa a cambio de su salida como accionista de Grupo Sura.



Esta salida no solo deja satisfechas a las partes involucradas, en la medida que se le pone fin a esa disputa por el control de esas organizaciones empresariales, sino también a todos los procesos judiciales que se iniciaron en medio de esa pelea, lo que estaba desgastando a los inversionistas, afectaba el desempeño de las compañías y perjudicando a los accionistas minoritarios de estas.



Fuentes cercanas al proceso indicaron que el trámite que permitirá separar a Nutresa del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) tomará al menos unos dos meses. Tiempo que se sumará al par de meses que les llevó a las directivas de las empresas del GEA y a los Gilinski para llegar a un acuerdo, luego de varias reuniones en Abu Dabi, donde está el socio de los inversionistas colombianos en el negocio de Nutresa, así como en España.



Gabriel y Jaime Gilinski asistieron a su primera asamblea de acccionistas del Grupo Nutresa celebrada en Medellín. Foto: El Tiempo / cortesía

Según se conoció, lo que sigue ahora es el anuncio de la operación preacordada entre el GEA y Gilinski, lo cual se debe hacer con al menos 30 días de anticipación, a las autoridades del mercado y al mercado mismo, así como el desarrollo de las ofertas públicas de acciones (opas) debido a las participaciones cruzadas que se tienen en dichas empresas.



Hasta el jueves no se había radicado ninguna solicitud ante la Superintendencia Financiera. Para algunos analistas, sin duda, este acuerdo es una buena noticia para el mercado porque no solo acaba con la tensión entre ambos inversionistas, impactará de forma positiva las acciones y contribuirá a generar mayor valor a las compañías, señala Steffanía Mosquera, de Credicorp Capital.



Una vez finalizado el proceso el GEA concentrará el negocio financiero y asegurador a través del Grupo Sura, mientras que el de infraestructura y energía lo hará con Argos. Entre tanto, la familia Gilinski se centrará en el negocio de alimentos al convertirse en el dueño mayoritario de Grupo Nutresa.



De hecho, este fue el objetivo inicial de los inversionistas vallecaucanos cuando lanzaron la primera opa por Nutresa, el 10 de noviembre de 2021, de la mano de su socio el jeque árabe Tahnoon bin Zayed al Nahyan, quien controla la firma internacional Royal Group, de Abu Dabi, y quien jugó un papel clave en los acercamientos para lograr un acuerdo con las directivas del GEA.



Así, lo que viene para Nutresa es un fuerte plan de expansión que le permitirá contar con plantas de producción en África, Indonesia y varios países de Europa, donde Zayed al Nahyan tiene negocios en el sector de alimentos, a través de otras compañías que controla.



Nutresa pasará de ser una multilatina colombiana a convertirse en la primera procesadora de alimentos de talla mundial, no solo con plantas de producción propias en otros continentes, sino también por su nivel de exportaciones de los productos alimenticios.



Para ello, la organización cuenta con el respaldo de su socio extranjero, que le permitirá hacer las inversiones necesarias para lograr esos propósitos.