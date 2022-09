El Grupo Nutresa dijo que es la matriz de un grupo empresarial integrado por 71 sociedades subordinadas, 30 de ellas domiciliadas en Colombia y 41 en el exterior y que en el año 2003 declaró la unidad de propósito y dirección respecto de este grupo de sociedades, las cuales se dedican, principalmente, a la producción y comercialización de alimentos.

Adicionalmente, aseguró que es titular del 12,51% de las acciones ordinarias de Grupo Argos, y del 13,29% de Grupo Sura.



“Grupo Argos es, a su vez, la matriz de un grupo empresarial constituido por sus respectivas subordinadas, que participan en el sector de infraestructura, energía, materiales de construcción, entre otros. Por su parte, Grupo Sura S.A. es la matriz de un grupo empresarial constituido por sus respectivas subordinadas, dedicadas a la actividad aseguradora, financiera y de salud, entre otras”, aseguró.



También Grupo Nutresa afirmó que no tiene y no ejerce control sobre Grupo Sura ni sobre Grupo Argos.



En su calidad de accionista, consideró, ha ejercido los derechos políticos y económicos correspondientes a sus participaciones accionarias en dichas sociedades, de conformidad con la ley y los estatutos de dichas sociedades.



Y aseguró que Grupo Nutresa “cuenta con plena independencia y autonomía en la dirección, administración, gestión y operación de sus negocios, y no es controlada por Grupo Sura, por Grupo Argos ni por cualquier tercero. A 30 de junio de 2022, Grupo Nutresa contaba con 9.214 accionistas y ninguno de ellos ejerce control sobre la sociedad”.



Además, reafirmó que continuará ejerciendo los derechos que le competen como accionista en sus 71 sociedades subordinadas y en las demás sociedades donde no tiene una participación controlante, de manera diligente, rigurosa y respetuosa de la ley, y siempre velando por los mejores intereses de Grupo Nutresa y de todos sus accionistas.

