Las juntas directivas de los grupos Nutresa y Argos, en representación de los accionistas de ambas organizaciones, decidieron que no participarán en la oferta pública de adquisición de acciones (opa) que a finales del año pasado la familia Gilinski lanzó sobre Suramericana de Inversiones (Grupo Sura), de la cual aspiran a comprar entre el 25,344 y el 31,68 por ciento, a razón de 8,01 dólares por por acción.



(Lea también: Próximo martes finaliza opa con la que Gilinski busca mínimo 25,3 % de Sura)

Ente las dos organizaciones controlan más del 71 por ciento de Grupo Sura, según datos de las compañías que, en comunicación enviada al mercado, a través de la información relevante de la Superintendencia Financiera, dieron a conocer sus decisiones.



Cada una por separado esbozaron los argumentos que las llevaron a tomar dicha decisión, en la cual intervinieron reconocidas firmas jurídicas y de banca de inversión que prestaron su asesoría, como de JP Morgan, en el caso de Argos.



(Continúe leyendo: Menos de 10 días para conocer resultados de opas de grupos Sura y Nutresa)



En el caso de Grupo Argos, la directivas señalaron que no aceptan ir a la opa por considerar que el precio (8,01 dólares por acción ordinaria) de Grupo Sura no reconoce el valor fundamental de sus compañías operativas ni el de sus inversiones de portafolio.



"El precio por acción establecido en la opa equivale a un múltiplo del Precio / Valor en Libros de 0,68 veces, que comparado con otras transacciones de los sectores en que participa Grupo Sura en Latinoamérica, cuyo promedio en los últimos 10 años han estado por encima de 2 veces, evidencia que la oferta no reconoce el valor de Grupo Sura", precisaron.



También mencionaron en su comunicación que: "Grupo Argos reconoce que el marco de actuación de sostenibilidad de Grupo Sura habilita la generación de flujos de caja en el tiempo con un menor nivel de riesgo, lo que deriva en un mayor valor económico y perdurabilidad de la compañía. Grupo Sura se ha destacado por su gestión en materia ambiental, social y de gobierno corporativo, y por un claro compromiso de generación de valor con todos sus grupos de interés, lo que la ha convertido en un referente en su industria y posicionado como uno de los líderes globales en el Dow Jones Sustainability Index".

Las razones de Nutresa

La junta directiva de Grupo Nutresa, por su parte, tuvo otras razones para decidir no darle en sí a los inversionistas vallecaucanos.



(Lea también: Cárdenas analiza qué evaluar para entrar o no a opas)



"La evaluación de la junta directiva acerca de la opa incluyó un análisis de consideraciones relacionadas con aspectos financieros, legales, estratégicos, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. La junta directiva tuvo en cuenta el análisis financiero de la opa preparado por Rothschild & Co", indicaron directivas de la compañía en su comunicación al mercado.



Agregaron que en la toma de decisión también analizaron "aspectos relacionados con el potencial impacto ambiental, social y de gobierno corporativo de dicha propuesta con el acompañamiento de Boston Consulting Group".



Y que, con base en la asesoría legal de Posse Herrera Ruiz, la junta consideró diferentes aspectos legales, entre ellos, inquietudes acerca de la obtención por parte del oferente de diversas autorizaciones regulatorias. Otra de las firmas asesoras consultadas en la parte jurídica internacional fue Simpson Thacher & Bartlett LLP.



Como se recuerda, la familia Gilinski busca adquirir una participación no controlante del Grupo Sura: una cantidad de acciones mínima equivalente al 25,344 por ciento y una cantidad máxima equivalente al 31,68 por ciento, según lo dieron a conocer en el momento de lanzarse por la conquista de dicho holding del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).



EL TIEMPO