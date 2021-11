La semana crucial que viene en la oferta de Gilinski para comprar Nutresa

La semana que está por comenzar será determinante para la oferta de compra que la familia Gilinski puso sobre la mesa el miércoles anterior, para quedarse con entre el 50,1 y el 62,62 por ciento de la propiedad accionaria del Grupo Nutresa.



Y lo será porque el jueves se conocerá el concepto de la autoridad del mercado, la Superintendencia Financiera, sobre la viabilidad de dicha oferta, pues de ser positivo quedará el camino despejado para que los inversionistas, que están dispuestos a pagar cerca de 9 billones de pesos por el paquete accionario máximo, continúen con su propósito de adquisición de una de las compañías insignias del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y una de las líderes del segmento de alimentos, tanto en Colombia como en Latinoamérica.

La información básica para dicho análisis ya fue solicitada por la Superfinanciera, que espera que entre mañana lunes y el martes la tenga en su poder para proceder, según lo pudo establecer EL TIEMPO, con fuentes cercanas al proceso.



También la autoridad está a la espera de que la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) le certifique que todo está en regla, en cuanto a las garantías para la OPA y los mecanismos de adjudicación.



“La Súper revisa que la decisión de OPA se haya tomado cumpliendo los estatutos y la ley, revisa el contenido de la oferta, las condiciones de revelación de información, el respeto por el derecho de los inversionistas, mientras que las garantías es responsabilidad de la Bolsa de Valores”, precisó la fuente.



El anuncio de la familia Gilinski, que va en asocio en este negocio con el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, dueño del conglomerado de empresas Royal Group de Abu Dabi, causó gran revuelo en el mercado no solo porque hay quienes creen que esta movida marcaría el regreso de los Gilinski al Bancolombia, sino también por las dimensiones del mismo, pues los primeros cálculos apuntan a que sería el negocio privado más grande, en términos monetarios, en décadas en el país.

Una de las compras más recientes de una empresa colombiana fue la que hizo a comienzos de este año el grupo sueco Essity, que adquirió otro 44 por ciento del Grupo Familia por el que pagó unos 1.500 millones de dólares.



Los analistas del mercado aún continúan haciendo cuentas para establecer cómo quedaría la composición accionaria de las empresas del GEA si se llegara a concretar la venta de Nutresa y cuál sería la participación dentro de algunas de esas compañías que pasarían a tener Gilinski y su socio árabe con dicha movida.



“No ha sido una tarea fácil por la estructura accionaria y los lazos comunicantes que tienen las empresas de ese conglomerado empresarial, seguimos haciendo cálculos porque no sabemos cuál será el resultado de la OPA”, dijo un analista de renta variable de una comisionista de bolsa.

Las primeras aproximaciones en esa materia apuntan a que, de cerrarse el negocio, los inversionistas llegarían a una participación cercana al 13 por ciento de las compañías de seguros y también a algo cercano al 12 del Grupo Sura, la holding, precisó la fuente.



Algo en lo que concuerda Ómar Suárez, analista de renta variable de la comisionista Casa de Bolsa, quien advirtió que con dicha compra “implícitamente se estaría adquiriendo el 13,01 de Grupo Sura y el 12,37 por ciento de Grupo Argos”, pero también participaciones en Bancolombia, Cementos Argos, Celsia y Odinsa, entre otras.



Esa ‘ganancia adicional’ es, en parte, lo que ha llevado a que algunos analistas consideren que la prima que están ofreciendo los inversionistas, del 37,4 por ciento por el control de la firma, no sea tan alta como se cree.



“Si se tiene en cuenta que mientras que un valor justo de cada acción de Nutresa puede estar entre 27.000 pesos y 28.000 pesos, la oferta de 29.000 pesos para tener una prima de control de la compañía muestra que esta cifra debería ser más alta desde el punto de vista estratégico de un inversionista”, comenta Felipe Campos, gerente de Investigaciones Económicas del Grupo Alianza.



En cuanto al impacto de la operación sobre la composición de los conglomerados, si la operación llega a darse, expertos indicaron que no ven que haya un efecto inmediato, al tiempo que desvirtuaron que Gilinski tenga algún impedimento para realizar la compra, pues la está haciendo de forma directa y no a través del GNB Sudameris, de su propiedad.

Reuniones de alto nivel

El valor de compra es, precisamente, uno de los puntos por analizar en las juntas directivas convocadas en los grupos Sura y Nutresa tan pronto se conoció la intención de la familia Gilinski y su socio.



El jueves se reunió la del Grupo Sura para analizar los pasos por seguir frente a la oferta de compra presentada.



En ese primer movimiento determinaron que Gonzalo Alberto Pérez, presidente del Grupo, sería el vocero oficial para referirse en adelante a este tema.



Lo segundo, que si la Superfinanciera le da el visto bueno a la OPA, solicitarán la información necesaria para conocer mayores detalles de esta, teniendo en consideración, entre otros, el precio, así como las implicaciones para todos los grupos de interés, indicaron.



El viernes el turno le correspondió a la junta directiva del Grupo Argos, que también dejó en cabeza del presidente de la organización, Jorge Mario Velásquez, la vocería de este tema.



Pero, además, indicaron que procederán a “contratar los asesores necesarios para analizar integralmente los aspectos económicos, legales y de alineación estratégica de la eventual oferta, así como los efectos de esta para la compañía y todos sus grupos de interés”.



Los oferentes tampoco se han quedado quietos. Según se pudo establecer, ya tuvieron los primeros acercamientos con las directivas de Argos para reunirse y explicarles los alcances de su oferta.



Lo mismo harán con las de Grupo Sura, señaló la fuente cercana al proceso consultada por EL TIEMPO, quien subrayó que los inversionistas decidieron lanzar primero la OPA y luego tener acercamientos con los accionistas de la compañía para evitar que la noticia se filtrara y esto generara un efecto en el mercado que perjudicara a los accionistas.



Para los analistas, tanto el precio como el hecho de si los accionistas están interesados en vender serán temas claves en las discusiones que se vienen en los próximos días, debido al alcance de la operación.



“Si hay interés de vender, es muy probable que haya presión por un mayor precio, pero cualquier cosa puede salir de esas reuniones que sostendrán las partes en los próximos días, más teniendo en cuenta que cada grupo está buscando asesoría de cara a dichas conversaciones”, comenta un analista del mercado.



Los Gilinski quieren que el negocio quede sellado antes de que concluya el 2021 y harán lo posible porque la operación se dé en este mes y medio que resta del año, según se conoció.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

