Los accionistas del Grupo Nutresa que hasta la fecha no han tomado una decisión de si aceptan la oferta de Nugil para vendar sus participaciones en este grupo, tendrán ahora hasta el próximo 12 de enero, toda vez que los inversionistas, representados por la familia Gilinski, decidieron ampliar el plazo inicial que vencía este 17 de diciembre.



(Lea también: Salario mínimo: empresarios, centrales y Gobierno acuerdan que sea 1 millón)

Los accionistas del Grupo Nutresa que hasta la fecha no han tomado una decisión de si aceptan la oferta de Nugil para vendar sus participaciones en el Grupo Nutresa, tendrán ahora hasta el próximo 12 de enero, toda vez que los inversionistas, representados por la familia Gilinski, decidieron ampliar el plazo inicial que vencía este 17 de diciembre.



(Le puede interesar, además: Superfinanciera ordena suspender acción de Paz del Río de la Bolsa por opa)



Dicha ampliación se presenta a escasos cuatro días de que venciera el periodo inicial previsto, el cual comenzó el pasado 29 de noviembre y se extendía por 14 días hábiles que vencía el viernes de esta semana.



De ese periodo de 14 días hábiles tan solo han transcurrido los primeros 10 días en los cuales se han presentado 618 aceptaciones de ventas de acciones de Nutresa, que involucran cerca de 2,96 millones de títulos de la compañía que, a su vez, representan el 1,08 por ciento del porcentaje máximo a comprar por parte de Nugil.



“El Periodo de Aceptaciones es de catorce (14) días hábiles; no obstante, el mismo podrá prorrogarse, sin exceder en total treinta (30) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.15.2.1.7 del Decreto 2555”, se lee al final del Cuadernillo de Venta de la opa de Nutresa.



Con la ampliación de ese plazo, 16 días más contados a partir del 20 de diciembre, lo más probable es que la oferta pública de adquisición (opa) que la familia Gilinski lanzó sobre Grupo Sura salga primero, pues con las garantías presentadas por los inversionistas de 560 millones de dólares, tanto la Superintendencia Financiera, como la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) tendrán que emitir sus conceptos de viabilidad de la opa en los próximos días.



Como se recuerda, el 30 de noviembre, la familia Gilinski hizo una nueva oferta, para adquirir entre el 25,34 y el 31,68 por ciento de Grupo Sura. Para ello están dispuestos a pagar por cada acción 8,01 dólares, que representan una prima de 27,2 por ciento si se tiene en cuenta los 25.150 pesos en que se situó el precio de la acción al momento de su suspensión en la BVC debido a la opa.



El pasado 10 de noviembre Gilinski, en asocio con el Royal Group de Abu Dabi, para comprar entre el 50,1 y el 62,62 por ciento de Nutresa, por la que pagarán 7,01 dólares por acción.



Las directivas de los grupos Nutresa y Sura han adelantado que desde hace varios meses se encuentran en la búsqueda de un socio no controlante para ambas compañías, proceso en el que algunas multinacionales han mostrado interés.

Según se conoció, hay avances, especialmente con uno de esos interesados y en este momento se analizan aspectos relacionados con el tema de posición dominante, en caso de que se llegara a concretar una transacción con esta y Nutresa.



El Tiempo