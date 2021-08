Nubank sale en busca de  nuevos accionistas para seguir creciendo

Nubank, el banco digital independiente más grande del mundo, con operaciones en Brasil, México y Colombia, y que en reciente oportunidad fue reconocido por la revista Time como una de las empresas más influyentes del mundo, tienen sus ojos puestos en la mayor bolsa de valores del mundo, Wall Street.



Según trascendió, las directivas de la entidad escogieron Citi, Morgan Stanley y Goldman Sachs como las firmas que lo acompañaran en su salida a dicha plaza bursátil en busca de más accionistas y de capital para soportar su rápido crecimiento en el mercado bancario digital.



Nubank cuenta con más de 30 millones de clientes en el mundo, pero no tiene sucursales físicas. No obstante, opera en Brasil, México y Colombia, y cuenta con oficinas en Argentina, Alemania y Estados Unidos, entre otros.



Como se recuerda, en reciente oportuniad la revista Times distinguió la labor de 100 empresas de diversos sectores que han tenido un “impacto extraordinario” en todo el mundo.



Nubank fue incluida en la categoría 'líderes', junto a algunas de las empresas más relevantes de la era.



Para componer el listado, Time solicitó nominaciones a editores y corresponsales de todo el mundo así como de expertos de la industria, sobre compañías de diversos sectores, desde salud y entretenimiento hasta transporte y tecnología. Luego, los editores de Time evaluaron las compañías según distintos aspectos como su relevancia, impacto, innovación, liderazgo y éxito.



La publicación destacó que Nubank ha podido “ayudar a millones a superar barreras gracias a una variedad de servicios financieros a través de una app móvil”.



Fundada en San Pablo por el emprendedor colombiano David Vélez, junto con los socios Cristina Junqueira y Edward Wible, en solo ocho años Nubank se convirtió en el banco digital más grande del mundo por número de clientes (35 millones) y se encuentra entre las cinco empresas de servicios financieros más valiosas de América Latina.



Actualmente, cuenta con operaciones en Brasil, México y Colombia. La misión de Nubank es luchar contra la complejidad y empoderar a las personas para que recuperen el control de su dinero a través de servicios financieros transparentes, humanos y simples.



Este no es el único reconocimiento que Nubank ha recibido por parte de publicaciones internacionales en los últimos años: la compañía fue elegida por la revista Forbes como el mejor banco de Brasil - y uno de los mejores del mundo – por tres años consecutivos, de 2019 a 2021.



La revista Fast Company nombró a Nubank como la empresa más innovadora de América Latina y ha sido destacada por CBInsights como una de las 250 empresas más prometedoras del mundo.



